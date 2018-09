Frigerio sobre el Presupuesto 2019: “Estamos dispuestos a negociar lo que haga falta”

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, consideró hoy que el proyecto de Presupuesto para 2019 "es perfectamente cumplible", aunque aseguró que en el Gobierno están "dispuestos a negociar lo que haga falta".

"Es un Presupuesto conservador que es perfectamente cumplible.

Los ingresos no están sobrestimados ni los gastos subestimados.

Estamos convencidos de que vamos a poder cubrir las necesidades del Estado y mantener el equilibrio de las metas fiscales", enfatizó el funcionario.

En declaraciones a radio Continental, Frigerio afirmó: "Estamos dispuestos a negociar lo que haga falta, no es un Presupuesto que se vota a libro cerrado. No somos los dueños de la verdad. Definimos un presupuesto priorizando el plano social y para poder finalizar la innumerables obras que hay por terminar".

Con respecto al valor del dólar que figura en el proyecto (a 40,10 pesos para fines del año que viene) argumentó: "es un dólar promedio de todo el año, pero no termina incidiendo en lo más importante que es en el gasto de ingresos y gastos".

También justificó los cambios en el impuesto a las Ganancias que figuran en la iniciativa oficial: "Hablamos de eliminar privilegios de algunos que no tributan, pero eso no tiene que ver con ampliar la presión tributaria".

"Hay gente que no paga Ganancias al mismo nivel de sus ingresos y eso no es justo y hay que corregir. Estamos hablando de algunos empleados públicos en algunas provincias donde no se pagan Ganancias al Fisco", añadió.

En ese sentido, dijo que se trata de "un planteo de varias provincias, para que no haya privilegios. Si la provincia después puede compensar al trabajador desde otro lado, mejor, pero todos tienen que tener las mismas reglas de juego". .

Por último, Frigerio señaló que "el acuerdo alcanzado con la mayoría de los gobernadores invita a tener un Presupuesto equilibrado, pero de todas formas se termina votando en el Congreso".

"Por eso estamos haciendo un trabajo paralelo para que este proyecto pueda transformarse en ley", añadió.