Tras la polémica, renunció la novia de Julio Cobos a su cargo en la Justicia federal

La novia del senador radical Julio Cobos, Natalia Obon, declinó hoy la posibilidad de acceder al cargo de secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, con un sueldo que ronda los 85 mil pesos. luego de que se generara una fuerte polémica por su nombramiento.

"Sé que cumplo con los requisitos establecidos, que tengo la capacidad y las ganas para desempeñarlo correctamente pero también entiendo que se ha generado un manto de dudas sobre mis condiciones y sobre mi pareja, algo que no quiero ni puedo permitir, por lo que he decidido declinar y no aplicar al mismo", señaló Obon a través de una carta difundida hoy.

El nombramiento de la novia del senador oficialista como secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza generó este miércoles una polémica y la Corte Suprema se despegó del tema.

Obon, de 40 años, es licenciada en nutrición, fue asesora de Cobos en el Senado y cursó la carrera de Abogacía a distancia en la Universidad Siglo XXI, donde se recibió hace pocos meses, informó la prensa mendocina.

En el comunicado difundido, la mujer advirtió que "determinadas situaciones se aprovechan para terciar en pujas de poder, intereses particulares y operaciones".

"Hoy también manchan y desprestigian mi persona, mi pareja, mi familia y a miembros del Poder Judicial", subrayó además Obon.

También expresó que fue "un verdadero honor" que la consideraran "para tan prestigioso cargo en la recientemente conformada Cámara de Apelaciones Federal de Mendoza".

Obon remarcó: "Existió, existe y existirá una mujer con identidad propia por sobre el es pareja de . Soy y existo y me forjé más allá del hombre con el que comparto y transito el camino cotidiano".

La polémica por su nombramiento en un cargo por el que podría cobrar alrededor de 85 mil pesos por mes alcanzó al actual presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que firmó la resolución 2697/18 por la que se cubrió el puesto.

Al respecto, la vocera de la Corte, María Bourdin, señaló a través de la red social Twitter que Lorenzetti "no nombró a la ´novia de Cobos´" sino que "firmó un contrato pedido por la Cámara Federal de Mendoza sin nombre", al tiempo que calificó como "operaciones de prensa" a las notas periodísticas que apuntan al presidente del máximo tribunal por esa designación.

En efecto, la resolución 2697 autoriza la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura a nombrar a "un agente con una categoría presupuestaria equivalente al cargo de secretario de cámara, para desempeñarse en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza".

