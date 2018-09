Urtubey: "Cambiemos y el kirchnerismo son dos caras de una misma moneda"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, consideró que "Cambiemos y el kirchnerismo son dos caras de la misma moneda" y aseguró que su intención para el año próximo es "plantear algo nuevo" en las elecciones.

"El peronismo es la tercera vía", resaltó el mandatario provincial, aunque señaló que con el PJ "solo no alcanza y hay que sumar a otros sectores políticos como son los partidos y movimientos provinciales".

A su entender, el kirchnerismo "representa la conflictividad de una Argentina que no existe más".

"Tenemos que hacer lo que hacía Perón a mediados del siglo pasado, que era mirar el mundo de dentro de 20 o 30 años. Yo quiero que discutamos la Argentina del 2050, no de 1950. Discutir la agenda del trabajador frente a la innovación tecnológica; discutir cómo hacemos sustentable nuestro sistema previsional cuando tenemos 1.3 aportante por beneficiario, cuando en el mundo están quebrando los sistemas previsionales", subrayó Urtubey.

Destacó que "hay una mitad de argentinos que se hartó de la pelea" y quiere "salir de esa historia de desear que le vaya mal al adversario".

"Tenemos que bajar los decibeles de la confrontación. Si dijéramos que con la lógica actual nos va bárbaro, yo me callo y no hablo más. Pero claramente nos fue muy mal así", aseguró Urtubey en declaraciones al canal América.

A la vez, se refirió a los fueros de los legisladores nacionales y evaluó que en causas de "corrupción o de soborno" no deberían existir.

"Podes admitir que alguien tenga fueros frente a lo que antes se llamaba cuestiones políticas no judiciables que hoy ya no hay, otra cosa es cuando te acusan de corrupción o de soborno. Ahí no hay espacio para fueros", sostuvo el gobernador.