Andrada será operado por fractura de maxilar

El arquero de Boca Esteban Andrada será operado en las próximas horas pero la situación no es tan grave como se esperaba.

El empresario Luciano Nicotra, que está junto al futbolista en el sanatorio donde se encuentra alojado, dijo que “es probable” que sea intervenido este viernes.

“Recién vino un cirujano que trabaja con la persona que lo va a operar. Tiene una fractura líneal no desplazable. Es quirúrgico pero menos grave de lo que se creía”, dijo Nicotra en declaraciones formuladas a Radio La Red.

Andrada recibió un cabezazo de Dedé, defensor del Cruzeiro, aunque esa situación no le impidió culminar el partido que ganó Boca 2 a 0 frente a Cruzeiro, por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Nicotra contó que su representado tiene “la boca adormecida, muy dolorida, aunque el cirujano que lo vio brindó un panorama más alentador que el que pensábamos”.

El agente contó que el arquero “no perdió ningún diente‘ aunque ‘se le aflojaron dos de abajo”.

Una vez finalizado el encuentro, el mendocino fue llevado al Sanatorio Mitre, en el barrio porteño de Balvanera, pero desde el jueves al mediodía está en la Clínica Los Arcos de Palermo, donde lo intervendrán.

Si bien no está establecido cuánto tiempo estará fuera de las canchas, Boca está en condiciones de traer un arquero en su reemplazo e incluso tiene la chance que sea del exterior, ya que el TMS está abierto en Argentina hasta el 6 de octubre.

Sin embargo, todavía no está la decisión tomada sobre si se buscará reforzar el puesto o Guillermo Barros Schelotto apostará por devolverle la titularidad a Agustín Rossi.

En caso de traer un arquero y tener la chance de usarlo también para el torneo local, Andrada tiene que estar fuera de las canchas por al menos cuatro meses, algo que todavía no está definido.