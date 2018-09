Se realizó la 1ª Jornada para niños hipoacúsicos

l lunes y el martes, se realizó en la Ciudad Termal por primera vez una jornada integradora para niños y adolescentes con discapacidad auditiva para concientizar acerca de la importancia de la inclusión social.

El evento fue realizado por la escuela de Educación Especial Santa Lucía, la cual presta servicio de Inclusión Educativa.

Santa Lucía cuenta con maestras de apoyo para la inclusión, ofreciendo sus servicios para la primaria y secundaria de los diferentes establecimientos de la comunidad rosarina, realizando una gran labor por parte de las docentes.

“Esta es una serie de actividades que hemos organizado con las instituciones con las cuales trabajamos para fortalecer el vínculo y buscar la aceptación de la persona sorda dentro de la sociedad y dentro de los ámbitos escolares”, expresó la directora de la escuela Santa Lucía a El Tribuno.

“Sabemos que esto lleva un trabajo en conjunto y también la importancia del trabajo de las docentes y del manejo de la lengua de señas, lo que les permite la interpretación y una comunicación más fluida, por eso de esta manera, buscamos la aceptación y la difusión de la importancia de trabajar con la lengua de señas dentro de las instituciones educativas”, indicó la directora.

“Nuestra escuela está trabajando con todas las instituciones primarias y secundarias de Rosario de la Frontera. En esta oportunidad, trabajamos con personas hipoacúsicas en las escuelas; San Leonardo Murialdo, Pachi Gorriti, Martina Silva de Gurruchaga, y la escuela secundaria de comercio Nuestra Señora del Rosario”.

Respecto a la cantidad de personas sordas o con discapacidad auditiva, la docente afirmó que “nosotros tenemos anotadas 15 personas a los cuales les brindamos nuestros servicios, y los egresados de nuestra escuela ya son 10 pero, seguramente que hay muchos más que ya son mayores de edad, en nuestra comunidad”.

“Nosotros, somos un grupo de docentes que ya venimos trabajando dentro de la sociedad rosarina, porque sabemos que hay una comunidad numerosa de personas sordas, y la idea, es que se conozcan entre ellos y así poder integrarlos a la sociedad”, destacó Gonzales.

“Por lo tanto es importante esta integración, ya que estamos atravesando un nuevo paradigma, que es el nuevo modelo social de la discapacidad, donde la persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto, y ahora quizás por eso, los vemos más, se está visibilizando”.

Finalmente la directora dijo que “quiero destacar el trabajo de las docentes, ya que es un trabajo en conjunto, por eso invitamos a la comunidad a acercarse a nuestra escuela para poder despejar cualquier duda respecto a ésta problemática, estamos para todos aquellos quienes nos requieran”. El equipo docente y la labor en la escuela Santa Lucía.

Silvana Herrera, trabaja como maestra de apoyo e inclusión en escuelas primarias, Viviana Gómez, con el mismo rol en establecimientos del secundario. Mariela Agüero, docente de la escuela Santa Lucía, junto a las vicedirectoras Marcela Sobrecasas, turno tarde, y Carla Martín en turno de la mañana. Directora, María Elena Gonzales.

Desde la escuela, se realiza una estimulación temprana para mejorar el desarrollo infantil del niño. Posee un equipo multidisciplinar para solventar las consecuencias de la pérdida de la audición, en el desarrollo, el rendimiento escolar y su entorno familiar.

También cuenta con una psicóloga que orienta e informa a la familia ofreciendo las posibilidades que puedan ayudar a la evolución del niño.

Además realiza trabajos con la fonoaudióloga para potenciar el desarrollo cognitivo y del lenguaje del pequeño, ya que a través de juegos de atención temprana, se mejora la percepción y producción del lenguaje oral.

Detección precoz de la sordera en el recién nacido.

La audición es necesaria para desarrollar el lenguaje y la comunicación. Un niño que no oye bien, tendrá dificultades para hablar y comunicarse, lo que afectará a su desarrollo emocional, social y escolar.

Con los programas de detección precoz se puede diagnosticar muy pronto la sordera. Esto permite iniciar el tratamiento y la estimulación en edades tempranas, lo que facilita que el niño acceda al lenguaje oral y desarrolle sus capacidades de comunicación de forma adecuada en lengua de señas.

¿En qué consiste la prueba?

Las pruebas para valorar la audición en el recién nacido pueden ser de dos tipos: las otoemisiones acústicas y los potenciales evocados auditivos. Cualquiera de las dos es sencilla de hacer y no provocan ninguna molestia.



Se dice “lengua de señas”



La lengua es un sistema de signos creado y utilizado por una comunidad determinada y tratar de invisibilizarla es una enorme manera de negar una cultura.

Por eso la comunidad sorda posee una lengua natural propia de expresión y configuración viso-gestual-espacial, llamada “lengua de señas”.

A través de ella, se transmite una cultura, amor, saberes, historias y sentimientos especialmente dedicados a las personas con problemas de audición o audición nula.

Pero hay ciertas maneras de facilitar la comunicación e integración de personas con disminución auditiva: entre ellas tal vez la más importante de todas es afligirse por establecer contacto visual antes de comenzar a hablar, para que el interlocutor pueda ver el rostro de quien le habla y así ayudar a la percepción de lo que el otro está diciendo y decodificar los signos y gestos de la otra persona.

Acompañar las palabras con gesto, sin sobreactuarlos, es lo más indicado para no alarmar ni sobreexitar una conversación cualquiera sin razón alguna para ello.

No hablar de prisa ni demasiado despacio.

Si no comprende una frase, explicarla nuevamente pero con diferentes palabras o escribirlas.

Evitar comer o fumar mientras habla.

No cubrirse el rostro, preferentemente la boca, con las manos.