Preocupación en los comercios por Credimás

La tarjeta de crédito regional Credimás, que tiene sucursales en Tucumán, Salta y Jujuy, entró en cesación de pago con los comercios la última semana, y se acrecentaron los rumores de cierre. En los negocios tucumanos ya no la reciben, pero en Salta por ahora hay varios que sí. El Tribuno consultó a diferentes locales y por lo menos los empleados desconocían la situación.

“Estamos en un momento difícil, pero vamos a seguir peleando para que todo esto tenga una solución”, indicó el gerente general de Credimás, Carlos Castaño, a un medio tucumano. La tarjeta tiene más de 140 mil plásticos emitidos, lo que la convierte en un jugador regional importante. Es más, Rubén Barrios, presidente de la Cámara de Comercio de Salta, reconoció el peso que tiene Credimás en la provincia.

“Es un jugador importante, todas estas tarjetas regionales generalmente hacen convenios, por lo que tiene su movimiento que es significativo”, destacó. Expresó además su preocupación ante la falta de pagos de la tarjeta y comentó que se inserta dentro de un escenario complicado para los comerciantes, que tuvieron que sufrir bajas importantes en las ventas.

“Los primeros en enterarse fueron los santiagueños, luego los jujeños y después lo comprobé en Salta. Hay una cesación de pago y obviamente que nos tenemos que inquietar. La preocupación es terrible por el tema de que las ventas están flojas, casi no se vende a crédito porque no hay, las tasas están altísimas y encima este golpe para el comercio, que tiene una tarjeta que por lo menos a corto plazo no va a pagar. Ojalá salgan a flote”, remarcó.

Barrios explicó que desde la compañía “largaron algunos cheques a largo plazo” para intentar contener la situación, pero aclaró que “la sensación” que tienen los comerciantes es que si no reciben algún tipo de financiamiento por medio de algún convenio con algún banco no van a poder pagar.

Sin respaldo

“Ellos dicen que se les cayó un convenio con un banco, entonces se les fue el respaldo que tenían. Si no logran el financiamiento, se van a presentar a convocatoria. Ahora veremos qué medidas tomaremos, voy a tratar de comunicarme con Credimás a ver qué es lo que me dicen, pero hoy por hoy seguir vendiendo es con mucho riesgo”, destacó Barrios.

Un gran problema que se les avecina es que los pagos que se ven afectados son lo que se hicieron durante el festejo del Día del Niño.