En Juventud hubo pago pero no conformó a los jugadores

Pasaron las tres primera fechas del Federal A y en lo deportivo Juventud Antoniana cosechó un triunfo, el del debut, y dos empates consecutivos, el último en el clásico frente a Gimnasia y Tiro.

Sin tiempo para descansar, el plantel antoniano volvió ayer a los entrenamientos pero una vez que finalizaron con los trabajos, hubo una reunión entre los jugadores en el vestuario, primero y luego los referentes se juntaron con la dirigencia para tratar de arreglar el tema salarial.

La dirigencia le entregó a los jugadores lo que quedó de la recaudación del clásico una cifra que rondó los $180.000.

“La recaudación total fue de $252.000 y de ese monto se descontaron: Policía de Salta, Liga Salteña, alquiler del estadio y boleteros. Lo que quedó se lo dimos a los jugadores, obviamente hubo un malestar pero no hubo gritos ni nada de eso, ellos esperaban más plata pero eso es lo que quedó. Lamentablemente no se vendieron muchas entradas, acordes para un clásico”, le comentó José “Pepe” Muratore a El Tribuno.

El delegado de Juventud Antoniana en el Consejo Federal también aclaró que al actual plantel se le adeuda solamente un salario.

“Únicamente se les debe el mes de agosto a los jugadores, justamente el mes que se cumplió hoy (por ayer). Si hay algunas deudas con jugadores que viene trabajando desde la Copa Argentina”.

Por su parte, el técnico de Juventud, Gustavo Módica, dialogó con el programa radial Alta Competencia de Radio Salta, también se refirió a la situación que se generó ayer en la institución.

“No sé que determinación tomarán los jugadores, si harán paro o no. Lo charlaremos antes del entrenamiento de mañana (por hoy). No estoy caliente pero si estoy molesto porque uno le pone el pecho y la sigue remando, pero seguimos estando en el mismo lugar, con cinco puntos. Está situación genera un desgaste tremendo. A nosotros todo nos cuesta el doble pero estamos para pelearla desde este lugar”.

Lo cierto es que hubo malestar en el plantel por lo poco que se recibió de la recaudación del clásico y con el partido frente a Boca Unidos de Corrientes a la vuelta de la esquina, ese malestar pasará, al menos en estos días, a segundo plano.

A todo esto, Gustavo Módica decidió ayer prescindir de los servicios del Preparador Físico Pedro Ponce y en la práctica de hoy, habrá un nuevo PF.

Cabe destacar, que en los próximos días la dirigencia dará a conocer los detalles de la recaudación del último bingo que se realizó en Juventud Antoniana pero a su vez también hay que tener en cuenta que el santo también debe pagar las cuotas que se comprometió a pagarle a Futbolistas Argentinos Agremiados.



Parte rumbo a Corrientes

El santo afrontará hoy por la mañana una nueva práctica en el estadio Fray Honorato Pistoia donde el cuerpo técnico planificará el once ideal para visitar el domingo, a las 21, al puntero de la zona 4, Boca Unidos de Corrientes.

Para el encuentro frente a los correntinos, el entrenador Gustavo Módica, podrá contar con Gustavo Mendoza quien cumplió con su respectiva sanción tras ver la roja en la segunda fecha frente a San Martín de Formosa.

A diferencia de lo que hizo Módica en Formosa, resguardando a jugadores como Juan Pablo Cárdenas y Gustavo Ibañez, esta vez ambos jugadores serán de la partida para tratar de sumar tres puntos claves ante el puntero.

El que padece una molestia es el delantero Cristian García pero será evaluado en la práctica de hoy.

El plantel antoniano emprenderá viaje esta noche, a las 21.30, a la provincia de Corrientes.