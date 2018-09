Nadal arriesga el Nº 1 del ranking

Rafa Nadal, número uno del Mundo, anunció que no jugará en la gira asiática para recuperarse de sus problemas en la rodilla derecha, que le obligaron a retirarse en semifinales del Abierto de Estados Unidos.

“Hemos decidido junto con mi equipo médico y técnico la no participación en la gira asiática para recuperar la rodilla de la manera que siempre hemos hecho”, anunció Nadal

De este modo se perderá el torneo de Pekín, del 1 al 7 de octubre, y el Masters 1000 de Shanghai, una semana después. El tenista español tomó esa decisión tras estar el lunes en Barcelona “mirando con los médicos la situación de mi rodilla. Si bien las molestias en mi rodilla no son nada nuevo, lamento no poder estar con todos los fans en China que son tantos y con los organizadores de los torneos de Pekín y Shanghai, que siempre han tenido todas las atenciones conmigo y mi equipo”, concluyó.

La decisión del número uno del mundo llega después de que tuviera que abandonar en semifinales del Abierto de Estados tras perder los dos primeros sets contra el argentino Juan Martín del Potro.

Con la baja de Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic y Juan Martín del Potro tendrán la posibilidad de pelear por el primer puesto del ranking ATP. Para que Delpo pueda ser Nº1 deberá ganar todos los torneos que le quedan. Ahora cuenta con 5.980 puntos (Nadal tendrá 7.600 hasta su regreso en París) y defiende 45 puntos en Pekín, 360 en el Masters de Shanghai, 250 en Estocolmo (no jugará) y 300 en Basilea. En caso de obtener victoria en los dos torneos de Asia y el abierto suizo, Delpo quedará a tiro del primer puesto, con 7.025, y si se consagra en el Masters 1000 de París logrará la meta.