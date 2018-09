"Organizar un Mundial de rugby es anhelo y un sueño"

El presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), Marcelo Rodríguez, admitió este jueves que es una posibilidad, pero no a corto plazo.

El presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), Marcelo Rodríguez, admitió hoy que la posibilidad de albergar un Mundial de mayores en el país es un "anhelo y un sueño, pero muy difícil al corto plazo" debido a la infraestructura con la que cuentan los estadios.

Es cierto que, ese ítem, le permitió ser sede de los Mundiales Sub-20 de 2010 y el próximo de 2019 (ambos en Rosario y Santa Fe), además del Sub-19 de 1997, donde fue campeón en Mendoza.

"Obviamente que es un anhelo, estamos desde la infraestructura muy lejos, vamos a hacer el Sub-20, pero hoy no lo podríamos hacer pero sería una inversión muy fuerte en estadios, el resto que es hotelería y trabajo, lo tenemos", indicó en declaraciones.

En ese sentido, Rodríguez explicó que "lo que implica organizar un Mundial es tremendo" y lo vieron de cerca con el "esfuerzo que ha hecho Japón para 2019".

"Los esfuerzos son conjuntos de las federaciones con los Gobiernos, justamente ahora nuestro país no está en el mejor momento. Nunca deja de ser un anhelo, pero no lo veo en el corto plazo", indicó.