Las curiosidades del torneo Seniors de tenis que se viene

Una vez más, Salta y el Sporting Club reciben el Torneo Nacional Seniors de Tenis, de Grado 3. Un certamen que a simple vista no da cuenta de sus curiosidades, formas e historias.

La Asociación Argentina de Tenis le entregó a la Asociación Salteña una nueva fecha que se desprende de un calendario anual y que se expande a lo largo y ancho del país. Y para el Sporting es darse nuevamente un “gustazo” el poder albergarlo ya que es la única institución local que cuenta con las instalaciones requeridas por la AAT.

Estanislao Villanueva, el titular de la AST y Fernando Criscuolo, dirigente del Sporting, adelantaron al El Tribuno cómo se desarrollará la competencia que se llevará a cabo entre el jueves 11 y el domingo 14 de octubre.

El Nacional Seniors se juega por edades, a partir de los 25 años hasta los 70 (las categorías se agrupan cada 5 años).

Este tipo de torneos está dentro del rango amateur y no hace más que encender el espíritu amateur e incentivar a la competencia de una forma admirable ya que los participantes no se llevan dinero como premio. De hecho, cada participante se paga todo, la inscripción, el hospedaje y hasta algunos lo disfrutan en familia y lo mezclan con paseos. A diferencia de los Seniors de la Internacional Tennis Federation, que suele cubrir los gastos de los mejores jugadores en estas categorías, acá no se ve un peso.

Para esta nueva edición, se esperan más de 100 jugadores que llegarán de varias provincias como Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Corrientes, entre otras. Entre los créditos locales se encuentra Roberto Junquet, quien tuvo una gran incidencia para que Salta reciba este tipo de torneos hace más de doce años. En la edición 2017, se registraron más de 120 participantes entre varones y mujeres.

Más particularidades se descubren, como jugar sin árbitro de silla con lo cual cada partido se resuelve entre jugadores. Y en caso de ser necesario interviene el director del certamen, en este caso Federico Caprotta, para dar el veredicto final.

Las inscripciones se reciben hasta el 8 de octubre. Los apasionados todavía tienen tiempo. Y mientras se desarrolla este Seniors, la asociación local también fiscalizará simultáneamente el Torneo Nacional de Menores (de 8 y 10 años), que coincidirá con un nuevo aniversario de la Sociedad Española, el sábado 13 de octubre.

Estas competencias llegan a Salta en pleno crecimiento de la Asociación Salteña, que con su nueva conducción (de hace dos meses) se incrementaron los clubes socios; de tres pasaron a ser catorce. Se incorporaron Tigre, Sociedad Española, Sirio Libanesa, Atléticos, Veteranas, Libertad de Metán, Argentino y Palo Alto de Orán, Masalin, Grand Bour y Tabacal. Además, se vendrá un torneo intercubles, se recuperará el ranking local, un sitio web y más capacitación.