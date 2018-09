La alegría de Mateo: “Jugar un clásico es lo que yo soñé toda mi vida”

Joaquín Mateo soñó toda su vida con un clásico en la primera de Gimnasia con el rival al que siempre le quiso ganar, desde que era un chico, en las inferiores. Abrazó cientos de veces su almohada acunando su sueño.

Se imaginó la secuencia una y mil veces. Sin embargo, cuando ese sueño le fue concedido, ni siquiera tuvo tiempo de hacer el calentamiento, porque Juan Manuel Cobelli tuvo que abandonar súbitamente el clásico del pasado miércoles en el Martearena ante Juventud (sufrió un desgarro en el recto anterior de la pierna derecha) y la vorágine de un clásico intenso no daba tiempo.

El DT Riggio lo escogió sin dudar y el pibe respondió. Le imprimió vértigo a Gimnasia y no se achicó ante los experimentados defensores rivales.

“Me sentí muy cómodo en la posición que me puso el técnico, por la izquierda. Podría haberlo hecho mejor, pero tuve un desempeño aceptable. Desde inferiores venimos jugando el mismo clásico con Juventud y lo que siempre soñamos es jugarlo en primera. Son las mejores sensaciones, sentí que estuve donde siempre quise estar, el ambiente fue increíble. Lo disfruté y me divertí”, revivió su noche soñada Mateo el día después, en diálogo con El Tribuno.

“No hubo nervios, en la concentración sabía que me podía tocar, me preparé, estaba listo. Apenas pisé la cancha sabía lo qué tenía que hacer. Sin la confianza del técnico y mis compañeros más grandes tampoco podría hacerlo. Esta es la forma de demostrar que todos podemos, jugando, porque todos estamos listos, no solo yo, sino todos los chicos. Si seguimos así, esta será nuestra hora. Estamos listos, a la expectativa, físicamente frescos, estamos demostrando que estamos a la altura”, expresó Mateo.

Clásicos todas las semanas

Mateo destacó la enjundia con la que Gimnasia jugó el clásico y que hubo una mejoría respecto a San Jorge. “Con esa actitud tenemos que jugar todos los partidos, ese es el camino. Estábamos en la primera, en la segunda pelota, estuvimos rápidos. Tenemos que copiar eso y mejorar lo demás. Este tiene que ser un envión. El domingo Sarmiento será otra prueba de carácter que nos puede ayudar mucho en lo anímico y lo futbolístico”, rescató.