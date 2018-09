“Dujovne es menos malo que Kicillof, pero está a años luz de lo que habría que hacer”

José Luis Espert no anda con medias tintas. El reconocido economista fue un acérrimo crítico del gobierno kirchnerista y con la misma dureza repudia algunas de las políticas que adoptó la gestión macrista.

Hoy desde las 19, el especialista brindará una charla en el Aula Magna de la Universidad Católica de Salta. El evento es de entrada libre y gratuita y está organizado por la fundación Federalismo y Libertad.

Antes de su disertación, Espert habló con El Tribuno. Afirmó que el 2019 terminará con los mismos indicadores, o peores, que a fines de 2015, cuando inició la presidencia de Mauricio Macri.

Tomo la pregunta del título de su conferencia: ¿Cambiamos con Cambiemos?

Económicamente hablando en algunas cosas sí, pero de las cosas más importantes como no ha habido ningún cambio terminamos con una crisis cambiaria muy severa durante este año, motivo por el cual la economía ha caído en recesión, cosa que también va a causar que el año que viene, cuando Macri termine su mandato, la actividad económica va a estar abajo de la que dejó Cristina Kirchner, con una inflación en niveles similares y la misma pobreza. Se cambió en que se dejó de hacer la guerra al campo y hasta cierto punto porque se le cobran retenciones también; se dejó de pelear con todo el mundo, ahora es un gobierno amigable con el mundo y hay otro clima en materia económica con mucha más libertad. Pero como consecuencia de que no hemos cambiado lo profundo hemos terminando sufriendo cosas similares al pasado.

¿Y cuáles son las decisiones que tendría que haber tomado el Gobierno para no tener el final que anticipa?

El Gobierno apenas asumió debería haber hecho las cosas que está haciendo ahora, pero ahora esto se está haciendo, de ajustar más el fisco, en medio de una crisis con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estas medidas deberían haberse hecho en el primer año, cuando se tendría que haber asumido que este déficit es imposible de sostener, que el gasto público es impagable y hacer un ajuste de gasto público como Dios manda en lugar de llegar a una crisis cambiaria que terminó en un ajuste mal hecho.

¿Son las consecuencias de la receta del gradualismo?

Culpa del gradualismo hemos terminado en una crisis que llevó a la economía a una recesión, motivo por el cual Macri va a terminar con los indicadores que le comentaba al principio.

En cuanto al proyecto de Presupuesto 2019, ¿ve alcanzables las metas del 23% de inflación y un dólar a 40 pesos?

En cuanto al dólar me parecería peligroso si lo quieren hacer, porque sería volver a atrasar el tipo de cambio de manera significativa. En cuanto a la inflación me parece que vamos a estar en niveles bastante más altos que lo que pusieron en el presupuesto, yo diría que el piso de la inflación el año que viene va a estar en un 30%. Y sobre la actividad económica puede ser que coincida con el estancamiento que el Gobierno plantea.

¿A cuánto tendría que quedar el dólar a fines de 2019 para que no haya un atraso cambiario?

Tiene que acompañar la inflación. Si la inflación piso es del 30% el dólar debería subir como mínimo lo que suba ese indicador. Eso es lo que debería suceder, no digo que vaya ubicarse de esa manera, no tengo la menor idea de a cuánto va estar. El dólar es lo más extraño que tiene el presupuesto, que en 15 meses el dólar vaya a estar en 40 pesos, es muy raro.

Desde un sector del peronismo se critica al Gobierno por cómo se quiere bajar el déficit fiscal, con solo una reducción de gastos, pero no generando mayores ingresos con producción...

El Gobierno está bajando el déficit haciendo crecer más los ingresos que el gasto público. Esto se está cerrando con más impuestos que baja de gastos . No entiendo la crítica del peronismo, el Gobierno está haciendo lo que el peronismo quiere, en todo caso con muchos menos énfasis en el gasto público que en los ingresos.

A lo que apuntan es a que se debe genera más ingresos con mayor productividad...

Acá lo que se necesita es bajar el gasto, se equivocan los dos, el Gobierno y el peronismo. El problema es el gasto público, no son los impuestos. El sector privado no da más de pagar tantos impuestos.

Con una tasa del 60% tampoco se ven muchas posibilidades de creci miento del sector privado...

La recesión que comenzó en el segundo trimestre por lo menos va durar un año con esta devaluación y tasas. La tasa de interés es consecuencia de la alta inflación y la gran devaluación que se hizo, por lo cual tenemos un año largo de recesión todavía.

En su último libro (La Argentina devorada) hace hincapié en los empresarios prebendarios como uno de los males de la Argentina. Ahora con lo que se está descubriendo tras los cuadernos de las coimas eso se ve con más claridad...

Me parece que refuerza mucho la tesis de mi libro, que las tres corporaciones que nos devoran son los empresarios prebendarios, los políticos y los sindicalistas. Fijese que están presos políticos, sindicalistas y empresarios prebendarios, como son los que pertenecen a la obra pública como Wagner o los que pertenecen al proteccionismo industrial como Lascurain, el expresidente de la Unión Industrial. Tan prebendario son que ya llegan al punto de ser corruptos también, la prebenda está muy cerca de la corrupción así que no hacen más que ratificar mi idea de que acá hay que tener otro empresariado completamente diferente a este, tiene que ser un empresario representativo de las pymes que tenemos en general.

¿Piensa que eso puede suceder a partir de todo esto que está pasando con los cuadernos de las corrupción?

No creo. Una cosa es luchar contra la corrupción y la delincuencia y otra cosa es tener otra matriz conceptual sobre cómo debe desarrollarse la Argentina. Macri en ese sentido es parte del problema y no de la solución.

¿Cómo califica el trabajo de Nicolás Dujovne en el Ministerio de Hacienda?

Diría que es menos malo que Kicillof, pero está a años luz de lo que habría que hacer. Creo que hay que refundar la Argentina, hay que empezar a asentar las bases y dejar de estar dando vueltas siempre sobre lo mismo.

Usted plantea un panorama sombrío ...

Yo no estoy planteando un panorama sombrío, lo plantea el propio gobierno, que en el presupuesto puso una caída del PBI este año y estancamiento el año que viene, con una inflación altísima. El Gobierno tiene una cuota de realismo que demuestra lo mal que estamos.

A lo que iba es que el anterior Gobierno....

El gobierno kirchnerista ya es palabra mayor dentro de lo malo.

La pregunta es: ¿ante esas dos opciones qué alternativa queda según su punto de vista de cara a las elecciones del año próximo?

Hasta ahora las alternativas que veo son todas malas, sin dudas. Y son todas malas no porque lo digo yo sino porque los hechos lo demuestran. El kirchnerismo nos dejó una economía al borde de un estallido, el macrismo medio que hizo estallar algo la economía. Son todos parte del problema. Acá hay que hacer otra cosa. Hay que dedicarse al comercio con el mundo, tiene que haber un Estado más chico, sin déficit, tiene que haber otras leyes laborables mucho más amigables para poder contratar trabajadores, no estas leyes fascistas de la época de Mussolini. Ninguno está planteando un cambio de ese tipo, que es el cambio que Argentina necesita e hicieron otros países emergentes como Chile y Perú a los que les ha ido tan bien.

