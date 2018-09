Papá de Luján: "No estoy contento, pero sí satisfecho"

Gustavo Peñalva dijo ayer a El Tribuno que lo que vivió nuevamente debajo de esa morera fue cruel y doloroso pero que esta vez al contrario de entonces sintió alivio al ver un poco más de luz en su búsqueda de verdad.

"No es un triunfo, pero es un paso más en la búsqueda de la verdad.

Tengo esperanza en que va a haber justicia, estamos en una etapa preliminar y todavía falta mucho", explicó.

Luego agregó como dato que la familia consiguió testigos que están a la espera de prestar declaración testimonial y que todo eso va a venir con el tiempo.

Dijo que muchas fueron las noches en las que pensó que pasaría en esta pericia casi crucial, si realmente podía científicamente ser demostrable y si el árbol que tanto dolor me causó me enrostraría otra vez esa sensación de impotencia que sentí aquella vez.

Me enfrenté a un pasado durísimo, bajo la sombra de un día maravillosamente claro, sin oscuridades y sin mentiras, sin cercos ni custodias.

En este día volví a creer en la justicia, volví a sentir que como padre tengo razón y la razón no me la dio aún la Justicia sino esta morera que se conservó en pie hasta este 20 de septiembre", dijo fuera de micrófono y muy emocionado.

Para Gustavo Peñalva lo ocurrido ayer fue realmente gratificante no solo para su familia sino para el grupo que lo apoya

Ninoska Martínez: “No tengo dudas ya, fue un doble crimen”

“No hay ninguna duda, fue un doble crimen y no porque lo diga yo, sino porque un grupo de 35 personas desde el 2016 trabajamos a destajo en cada centímetro de ese expediente y hoy aquí en Salta pude ver que no estuvimos equivocados.

Nosotros vimos que hoy la pericia o reconstrucción se realizó solo en el microespacio, pero bueno, sería bueno que se hubiera hecho en toda su dimensión, para poder entender más cómo sucedieron las cosas realmente.

Pero bueno, es lo que se hizo y fue bueno para nosotros ya que los peritos de aquí, no pudieron reconstruir lo que han informado en su tiempo, aun moviendo los centímetros de aquí para allá.

No sé, pero el sentido común mostró de manera clara y contundente que la hipótesis sostenida no tiene asidero científico.

Si no pudieron probar la mecánica del doble suicidio no queda más camino que pensar que fue contundentemente un doble homicidio.

Ya está, ya dimos otro paso para que la verdad fluya.

Mas tarde o más tempranos vamos a venir con todo nuestro equipo a Salta y vamos a demostrar con patólogos, forenses y científicos qué clase de crimen fue cómo se produjo y quienes son los culpables si pudiéramos llegar a eso.

Ninoska aseguró que con conocimiento y tecnología ningún crimen puede quedar impune.