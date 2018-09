Preocupan al Concejo las cuotas del plan Procrear

El Concejo Deliberante manifestó su acompañamiento a preadjudicados del programa Procrear. El miércoles, los concejales aprobaron de manera unánime una declaración propuesta por la concejal Mariana Reyes (MMS). La iniciativa se refiere en particular a los vecinos con viviendas en barrio Grand Bourg y avenida Talavera.

La concejal Reyes detalló: "En el mes abril del año 2017 finalizó la construcción de las viviendas del programa Procrear ubicadas en barrio Grand Bourg y sobre avenida Talavera. Realizándose en agosto el sorteo, en el primer caso de 214 familias, pero con solo 107 inmuebles, en el segundo fueron 226 familias para 113. Estaba estipulado que el valor era 1.600.000 pesos y la cuota de 8.800 pesos, pero se produjeron cambios significativos en los montos, ya que se fijan según la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Esta situación implica un alto riesgo e incertidumbre para los vecinos que no cuentan con la certeza del valor a abonar, dado el proceso inflacionario del país y el continuo incremento en el valor de la UVA".

Los concejales pidieron que los legisladores nacionales y el Poder Ejecutivo Provincial realicen las gestiones pertinentes para concretar nuevas condiciones de contratación en el otorgamiento del crédito, a los fines de modificar los parámetros de valuación. Finalmente, se dispuso remitir una copia del texto a los mencionados organismos.

Martín Del Frari (FCPV) sostuvo: "Es un legítimo reclamo y me parece que los diputados nacionales deben intervenir para solucionar este problema". Por su parte, Lihué Figueroa (PV) adelantó su voto positivo indicando: "Me parece necesario que el CD se exprese y manifieste su acompañamiento". Jacqueline Cobo (MMS) señaló en relación a los objetivos de la misma: "Lo que estamos pidiendo es que reconsideren esta situación ya que este programa surgió como plan de vivienda social para responder a un derecho fundamental". También se manifestó Sandra Vargas (UCR), quien consignó: "Se debe modificar el criterio de actualización de las cuotas".

Romina Arroyo (GSC) se refirió a la problemática de las viviendas sociales del Procrear, planteando la situación que atraviesan actualmente los vecinos del barrio ex Pereyra Rozas: "Ellos pagaron a la Provincia por la construcción de las veredas y aún no se completaron estas obras". Por su parte, Rosa Herrera (PPS) señaló: "Los vecinos afectados se reunieron con el intendente, quien está llevando adelante gestiones para que se dé una solución". Cristina Foffani (PO), al tomar la palabra, resaltó la importancia de rever el valor de las cuotas: "Quienes acceden a estas viviendas son sectores trabajadores que están siendo fuertemente golpeados por los precios de la inflación". Sobre los vecinos de ex Pereyra Rozas, consignó: "El crédito que les fue otorgado fue perdiendo valor porque el gobierno provincial no urbanizaba la zona y no se puede construir si no se cumple con determinadas garantías de infraestructura urbana".

.