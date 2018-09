Urge que el PAMI abra una oficina en Las Lajitas

La legislación dice que una localidad, para tener una boca de expendio u oficina del PAMI, tienen que tener 500 afiliados. En Las Lajitas hay 900 afiliados que deben viajar 50 kilómetros para sacar un número y autorizar una orden médica. Es un enorme sacrificio que se suma a todos los que hacen los abuelos en este país. Juntaron 1.500 firmas para pedir que el PAMI abra una oficina en Las Lajitas, le consiguieron un lugar gratis para instalarla, pero aún no hay respuesta.

Ramón Campo, periodista de Las Lajitas, explicó que en el departamento de Anta solo Joaquín V. González y Apolinario Saravia cuentan con oficinas de PAMI, no es el caso de los tres municipios restantes de Anta. Para poder acceder a las oficinas los jubilados de Las Lajitas deben viajar 50 kilómetros y por esta razón iniciaron un petitorio para que abran una oficina en la localidad.

"A veces por un sello, por una firma, por un número, deben volver a Las Lajitas para que se consiga la autorización y los jubilados puedan acceder a los servicios de salud. Las prestaciones médicas que tienen están en Las Lajitas, el único problema que tienen es que la oficina que queda a trasmano", informó el periodista.

El locutor Ramón Campo dijo que la petición fue presentada ante la delegación de Salta del PAMI, desde donde le informaron que se iba a armar un expediente que será enviado a Buenos Aires y allí tomarán la decisión de instalar o no la oficina. La burocracia sigue reinando sobre la calidad de vida de los mayores de nuestra sociedad. "Yo lucho por los abuelos de Las Lajitas porque pienso que muchos de los que vamos a llegar a ser viejos vamos a vivir estas malas experiencias con los servicios que deberían mejorar la vida de las personas mayores. Primero decían que no tenían plata para comprar un terreno, después que no tenían plata para el alquiler. Ahora la comisión del Centro de Jubilados cedió de forma gratuita un espacio para que funcione la oficina que tanto necesitan los jubilados. El PAMI solo tendría que poner un empleado para que atienda a los abuelos", expli có.