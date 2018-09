Nacho Fernández, duda para el Superclásico

El mediocampista Ignacio Fernández fue exigido este viernes en la práctica de River para saber si puede estar disponible para el Superclásico frente a Boca, en La Bombonera el próximo domingo, por la sexta fecha de la Superliga, donde el entrenador Marcelo Gallardo tiene cuatro jugadores para una posición.

En el predio River Camp de Ezeiza, Fernández realizó un trabajo físico alrededor del campo de juego con el resto de sus compañeros, luego de haberse perdido el encuentro de Ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores el pasado miércoles.

Si bien oficialmente se habla de una sobrecarga muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda, es evidente que “apuró” los tiempos de recuperación de una contractura fuerte para estar frente a Platense (por Copa Argentina) y San Martín de San Juan.

Por eso, Nacho se quedó afuera a último momento del duelo ante el rojo en Avellaneda, cuando estaba previsto que sea titular. Su lugar lo ocupó el colombiano Quintero.

Justamente Quintero es una de las tres opciones que Gallardo mantiene en caso de no llegar Fernández, junto a la experiencia de Enzo Pérez o el dinamismo del uruguayo Camilo Mayada.

Si bien no hubo indicios futbolísticos en la práctica de este viernes, Gallardo mantuvo una charla con once jugadores de campo: Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco, Rafael Borré, Lucas Pratto, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Quintero, Pérez y Gonzalo Martínez.

Franco Armani no formó parte de este cónclave, pero es un hecho que será el arquero titular.