Independiente y una visita complicada

Independiente buscará hoy, desde las 20, seguir por el buen camino en la Superliga cuando visite a Banfield, por la sexta fecha de la Superliga.

Se jugará en el estadio Florencio Sola, contará con el arbitraje de Silvio Trucco y será televisado por TNT Sports.

Banfield viene de perder por 3 a 0 en su visita a Huracán y el entrenador Julio Falcioni pondrá lo mejor que tiene en cancha.

La presencia de Bertolo es la única duda que mantiene Julio Falcioni para confirmar los once que recibirán al rojo.

En caso de que Bertolo ingrese desde el arranque podría hacerlo en reemplazo de Emanuel Cecchini o de Luciano Gómez, quienes pasarían al banco de suplentes.

Por su parte, Independiente venció a Colón por 3 a 0 como local por la Superliga mientras que luego empató en Avellaneda ante River en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y el técnico Ariel Holan aún no definió los titulares que jugarán frente a Banfield.

El futbolista Braian Romero se movió de forma diferenciada en el ensayo del jueves por una sobrecarga muscular en el isquiotibial de la pierna derecho y no sería parte del once inicial.

Ante la probable ausencia de Romero el que podría jugar en su lugar es Maximiliano Meza, mientras que el entrenador también deberá decidir si continúa Gonzalo Verón en el elenco titular o si entrará Silvio Romero en su lugar.