Se terminó el sueño: Argentina cayó con Serbia

La selección argentina de voleibol cayó este sábado ante Serbia por 3 a 0 por la segunda fecha de la segunda ronda y ya no tiene chances de acceder a la fase final de la Copa del Mundo de Italia y Bulgaria.

El conjunto nacional perdió con los parciales 25-18, 25-22 y 25-22 y no pudo continuar con el envión positivo que obtuvo luego de vencer ayer de manera histórica a Polonia, campeón mundial vigente y que poseía un invicto de 12 encuentros sin perder.

Argentina se despedirá de la cita mundialista mañana domingo desde las 11 horas cuando enfrente a Francia, en el juego restante por el Grupo H. Este partido también el último de Julio Velasco al frente del seleccionado nacional.

Serbia 🇷🇸 continued with their brilliant performance and achieved 6th win in a row at the #FIVBMensWCH. They overpowered Argentina 🇦🇷 in straight sets (25-18, 25-22, 25-22) in Varna.



