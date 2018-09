Boca y River van por todo o nada

Si bien los dos pelean en tres frentes, Superliga, Libertadores y Copa Argentina, Boca y River llegan al superclásico con realidades diferentes.

Mientras Guillermo Barros Schelotto quiere cosechar su primer triunfo en la Bombonera frente a su archirrival, la baja del arquero Esteban Andrada pone en jaque al conjunto xeneize frente al River de Marcelo Gallardo, más compacto y sin problemas.

De esta manera, el mellizo apostó a un Boca ofensivo, con Carlos Tevez, Cristian Pavón y Darío Benedetto para entrar esta tarde, a partir de las 17.45 en el estadio Alberto J. Armando, por la sexta fecha de la Superliga, que contará con el arbitraje de Mauro Vigliano.

Pero lo cierto es que desde que el entrenador decidió dejar a Carlos Tevez afuera de la concentración en aquel encuentro ante Huracán, en Parque Patricios, el delantero empezó a volver a ganar importancia en la cabeza del cuerpo técnico. Un poco por el profesionalismo de un futbolista, que entendió en silencio su rol en el plantel y se propuso esforzarse más, y otro poco por el flojo nivel de Mauro Zárate, que quedó afuera del 11 titular que arrancará hoy.

Así, los titulares de Boca serán: Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Mas; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Almendra, Cristian Pavón; Tevez y Darío Benedetto.

Cabe destacar que el juvenil Almendra le ganó la pulseada a Pablo Pérez: el capitán viene de disputar dos partidos en cuatro días (Argentinos y Cruzeiro) y no quieren cargarlo con más minutos. Sin embargo, Guillermo ya venía pensando en la posibilidad de meter en el equipo al chico de 18 años, que le da mayor manejo de pelota y una dinámica que será necesaria al lado del tándem batallador compuesto por Barrios y Nández. Será la gran sorpresa de la formación.

También habrá otros dos cambios: Agustín Rossi reemplazará al lesionado Esteban Andrada (doble fractura de mandíbula), mientras que Lucas Olaza no está concentrado por una molestia en el gemelo y el sustituto será Emmanuel Mas.

Por el lado de River, Marcelo Gallardo no emitió señales hacia el mundo exterior: prefiere informar quiénes serán los titulares cuando el plantel llegue a la cancha.

Sin embargo, la duda que el entrenador no despejó en la conferencia de prensa empieza a despejarse. A priori, Enzo Pérez le gana en consideración a Mayada y a Quintero: influye que no haya jugado contra Independiente por la Copa Libertadores el miércoles y su buena tarea ante Boca en la Supercopa en marzo, cuando River ganó por 2 a 0.

Así, River formará probablemente con Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Enzo Pérez, Ponzio, Palacios; Pity Martínez; Borré y Pratto.

El superclásico es una especie de puente entre el de ida por los cuartos de final de la Copa y el de la vuelta, que se jugará en el Monumental el 2 de octubre, aunque antes River deberá visitar a Lanús (el viernes próximo).

Boca: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Emmanuel Mas; Pablo Pérez o Agustín Almendra, Wilmar Barrios, Nahitan Nandez o Fernando Gago; Cristian Pavón, Carlos Tevez o Mauro Zárate, Darío Benedetto o Tevez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Camilo Mayada o Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez; Juan Fernando Quintero o Rafael Santos Borré y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.