El Jockey volvió al triunfo este sábado

Tuvieron que pasar cuatro semanas, prácticamente un mes, para que el Jockey Club vuelva a festejar una victoria en el complicadísimo Súper 10 del Regional del NOA de rugby, y lo hizo nada menos que en Tucumán, ante Lince, por 46 a 40. Ahora tendrá dos fechas seguidas como local.

Hoy Universitario también intentará cortar su racha negativa como local ante Tucumán Lawn Tennis, desde las 16, en El Huaico.

En la segunda fase del torneo, a los albirrojos les costó más ganar en su casa que en condición de visitante y el Jardín de la República le sienta muy bien, porque en esa provincia había logrado sus últimos 4 puntos (el 26 de agosto ante Los Tarcos).

Esta vez, con 39 grados de temperatura en la capital tucumana, los dirigidos por Tomás Saravia Toledo fueron superiores prácticamente de principio a fin y, de hecho, a falta de ocho minutos la diferencia era aún mayor, pero en ese último tramo los locales pudieron rescatar su bonus defensivo.

En la recta final de este tramo, los de la rotonda de Limache tienen que hacerse fuertes allí. La próxima semana recibirán a Tucumán Lawn Tennis (el rival de los verdes hoy) y siete días más tarde recibirán nada menos que a Universitario, en el clásico salteño, el primero de la temporada entre ambos equipos. Para el cierre del Súper 10, el Jockey deberá viajar a Concepción de Tucumán, donde enfrentará a Huirapuca.

La U, en cambio, tiene este encuentro de hoy en su casa e intentará llegar al triunfo, el que consiguió en cancha de Huirapuca en la primera fecha (el 18 de agosto). Luego solo obtuvo un empate ante Universitario de Tucumán y perdió con Natación y Gimnasia, Lince y Los Tarcos.

Tras esta fecha visitará a Tucumán Rugby, luego irá a la cancha del Jockey y cerrará de local ante Old Lions.

Los partidos del Súper 10 de esta jornada se completarán con Universitario de Tucumán ante Huirapuca y Old Lions vs. Natación y Gimnasia. Ayer, al cierre de esta edición, Tucumán Rugby recibía a Los Tar cos.

Por la zona de Promoción, en tanto, Gimnasia y Tiro continúa como único líder porque ayer venció de visitante a Santiago Rugby por 47 a 3.

Doble recuerdo en el torneo “Usa Klix”

Con la presencia de varios equipos, en la jornada de ayer se llevó a cabo el XI encuentro M35 “Usa” Klix en homenaje a Ricardo Enrique Klix, un referente del Jockey Club, pero además fue oportuno el recuerdo para Mario Uriburu, otra persona que aportó mucho a la institución de la rotonda de Limache y al rugby salteño en general.

El fallecimiento de Uriburu es reciente y el dolor persiste en la familia albirroja. Por eso fue un doble recuerdo muy especial el de ayer.

La presentación oficial de la competencia fue muy emotiva, días previos al encuentro en la sede de la Unión de Rugby de Salta, en Uruguay 376.

Carlos Martearena y otros dirigentes de la URS participaron de la misma y recordaron tanto a “Usa” Klix como a Uriburu.

“El ‘Usa’ era nuestro fiel seguidor y estaba partido tras partido y Mario era el entrenador. Fue todo para el Jockey, representa al club en los últimos 40 años”, comentó el titular de la Unión Salteña.