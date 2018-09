Por un murciélago con rabia, vacunarán en San Benito

A partir de mañana, se vacunará de manera gratuita y obligatoria a las mascotas -perros y gatos- que viven en los 400 metros a la redonda del lugar donde la semana pasada se encontró un murciélago con rabia. Esta decisión se tomó en forma preventiva desde la Subsecretaría de Políticas Ambientales y Zoonosis de la Municipalidad de Salta.

El lunes 17 de septiembre, durante el día, apareció un murciélago vivo en la casa 5 de la manzana 308 C del barrio San Benito, en el sudeste capitalino. Como los residentes no se animaban a capturarlo, personal de la Dirección General de Zoonosis fue a la vivienda.

Según el primer análisis que se hizo -que puede tener un margen de error pequeño-, el resultado de rabia fue positivo. Dentro de dos semanas, tras un estudio biológico, se confirmaría el diagnóstico.

Este es el tercer murciélago que da positivo al análisis de la rabia en lo que va del año. Los dos primeros aparecieron en mayo en el barrio Parque Belgrano, en la zona norte. Durante estos meses, se reportaron otros 15 casos que dieron negativo. "No es nada grave. No es para preocuparse, sino para ocuparse, que es lo que estamos haciendo", explicó David Ferri, subsecretario de Políticas Ambientales y Zoonosis, quien informó que ya se vacunó a los perros de la casa, que no tuvieron contacto con el animal.

El funcionario explicó que los murciélagos tienen un hábito netamente nocturno, por lo que, si aparecen de día, es porque están enfermos. Cuando alguien encuentra uno que vuela de día o que se choca contra objetos, debe llamar al 105 (Emergencia Ambiental) o al Servicio de Emergencias 911.

Para capturarlo, hay que cubrirlo con algún recipiente. Después, pasar un cartón por abajo -mientras está cubierto- y voltear el recipiente para que el animal quede adentro. Se debe tapar el envase y trasladarlo a la Dirección de Zoonosis (Lavalle 542), de lunes a viernes, de 8 a 16, y sábado, domingo y feriados, de 8 a 12. Para saber si tiene rabia, se remiten las pruebas al Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, en Buenos Aires, a través del área de Zoonosis del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta.

Ante una mordedura

Desde la Subsecretaría de Políticas Ambientales y Zoonosis dijeron que, ante la mordedura de un animal, hay que concurrir al Hospital Señor del Milagro (Sarmiento 557) y hacer una denuncia en la Policía para que el ejemplar sea observado y se averige si tiene o no rabia. Cuando no se puede hacer observación antirrábica del animal, en el hospital se hace un tratamiento preventivo por exposición.

La rabia es una zoonosis, es decir, una enfermedad que se transmite de los animales al ser humano y que es mortal para ambos.

El virus se contagia a través de la mordedura: se elimina por la saliva y se traslada a través de los nervios desde el sitio mordido hasta el cerebro. El período de incubación del virus es variable.

Vacunación gratuita

A partir de los tres meses de vida y una vez por año, los perros y los gatos deben vacunarse contra la rabia. Para hacerlo de manera gratuita, se debe concurrir a la Dirección de Zoonosis (Lavalle 542), de lunes a viernes, de 8 a 16, y sábado, domingo y feriados, de 8 a 12. En el Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Unión, en la zona norte, de lunes a viernes, de 8 a 13, y en el de barrio Constitución,en la zona sudeste, de lunes a viernes, de 8 a 13.

Ferri dijo a El Tribuno que en lo que va del año se hicieron entre 40 y 50 mil vacunaciones antirrábicas, lo que representa el 25% de la población canina, si se calcula que hay alrededor de 200 mil perros en la ciudad de Salta. No hay estadísticas de la población de gatos.

Las vacunas antirrábicas generan inmunidad. Si un animal vacunado es mordido por otro con rabia, el sistema inmunitario de su organismo destruye el virus. Por eso, dijo Ferri: "Es fundamental que la gente sea responsable en este aspecto y vacune anualmente a sus animales porque hablamos de salud pública".

Desde la Municipalidad se comunicaron con el Colegio de Médicos Veterinarios de Salta para pedir a todos los profesionales que intensificaran la vacunación antirrábica en perros y gatos para aumentar la cobertura de inmunización en la ciudad.

Sobre el animal

En la ciudad están los murciélagos insectívoros, que comen insectos. Forman una parte muy importante del ecosistema, sobre todo, por el control natural de vectores. En principio, son inofensivos y no hay que exterminarlos. Sus cuerpos miden entre 8 y 10 centímetros de alto y, de ala a ala -extendidas-, unos 25 centímetros.

Tienen un hábito netamente nocturno. Cuando alguien encuentra un murciélago que vuela de día o que se choca contra objetos, debe llamar al 105 o al 911.

Dónde y cuándo se vacuna

A partir de los tres meses de vida y una vez por año, perros y gatos deben vacunarse contra la rabia. Para hacerlo de manera gratuita, ir a:

Dirección de Zoonosis (Lavalle 542), de lunes a viernes, de 8 a 16, y sábado, domingo y feriados, de 8 a 12.

CIC de barrio Unión, en la zona norte, de lunes a viernes, de 8 a 13.

CIC de barrio Constitución, en la zona sudeste, de lunes a viernes, de 8 a 13.