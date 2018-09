La mujer de Ezequiel Garay se desnudó completamente y dio un fuerte mensaje

Tamara Gorro, la mujer del exjugador de la Selección Argentina, el marcador central Ezequiel Garay, es noticia en estos días por su osada publicación en su cuenta de Instagram en donde decidió postear un desnudo total para dar un fuerte mensaje sobre el feminismo.

En la imagen, Tamara aparece completamente desnuda, de espaldas y con los brazos extendidos, mirando desde lo alto de una montaña. La mujer tituló la foto nombrándose a sí misma “mujer en libertad” y agregó un mensaje sobre este tema.

“Me desnudo porque quiero. Me desnudo porque no hago daño a nadie. Me desnudo porque no soy diferente. Me desnudo porque soy libre”, escribió en la redes sociales.

Ezequiel Garay se mostró sorprendido y entusiasmado por la imagen en donde se ve a su esposa plena. En sus redes sociales el hoy defensor del Valencia escribió: “No sabía que tenía ese tesoro en casa”. Ella le respondió con dos corazones.

Este desnudo de Tamara Gorro está causando sensación entre los internautas y en las primeras horas, ha conseguido superar los 170.000 me gusta y más de 5 mil comentarios, en donde la mayoría elogia su figura y atrevimiento.