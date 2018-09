El espectacular show “Soy Luna en vivo” llegará en octubre

Instalada desde hace cuatro años en Buenos Aires, la joven artista emigró junto a su madre en pos del sueño televisivo mundial, dejó en el Distrito Federal mexicano a parte de su familia, entre ellos a su papá, que trabaja como plomero, y a Ángelo, un hermano con parálisis cerebral.

Tiene 18 años y su voz aniñada, que fue doblada al hebreo, al danés, al inglés, al ruso, al turco y al húngaro, se fortalece cuando cuenta su vida, esa real que está por sobre las 150 millones de reproducciones que en Spotify tiene su música.

Karol Sevilla, que es Luna Valente en la ficción de Disney Channel y va por su tercera temporada, fue vista en teatros y en estadios por miles de personas de 11 países. “Aterrizaba en Francia o en Alemania y los fans, sin hablar castellano, me decían ‘está chido’, que en México es como decir ‘copado’. Es un orgullo llevar mi cultura a todos lados. Mis videos tienen un 15% de visitantes de Corea”, cuenta Karol Itzitery Cisneros, su nombre real. Le pusieron Karol por Juan Pablo II (Karol Wojtyla) e Itzitery en honor a la lengua náhuatl. El agregado Sevilla representa un homenaje a su abuela Berta, quien la acompañó cuando tenía 5 años a un primer casting.

Tiene siete millones de seguidores en Instagram. Su serie llegó a más de 130 países y fue doblada a 15 idiomas.

Esta pequeña de tamaño, pero enorme artista, estará en Salta con su personaje sobre patines, y cuenta que “a veces llego a casa y extraño mucho a mi hermano Mauricio, mi referente. Pero en el momento en que me pongo triste, todo se desmorona, así que trato de levantarme. La vida es caída y subida. Hay que disfrutar lo que tenemos en el momento. ¿Cómo hacerse problema por algo que no podemos comprar, por ejemplo? de los ‘no’ hay que aprender”. Dice: “Soy adicta al trabajo. Sueño y me despierto y anoto. Entro a modo trabajo, se me cambia el chip y puedo ser la más obsesiva”.

Hasta ahora se rumorea que esta es la última gira y por eso Karol mira su futuro siempre desde lo artístico.

“Me gustaría seguir trabajando con Mickey y Minnie. Yo soy muy Disney. Eso sí: una promesa que le hice a mis papás fue hacer una carrera universitaria. Amo la fotografía. Y una de mis grandes metas es irme a vivir a japón y Corea. Ese mercado me interesa mucho. ¿Rarísimo no? Bueno, yo soy así de rara”, se define.

La serie “Soy Luna” de Disney Channel fue doblada en 15 idiomas. Según Ibope, alcanzó a 59 millones de televidentes en Latinoamérica. Ahora también está disponible en Netflix y para el deleite de los jóvenes salteños, el espectacular show que ya dio vuelta al mundo y llenó varios Luna Park en Buenos Aires se presentará en Salta el 25 de octubre, en el estadio Martearena.