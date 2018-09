El entrenador Marcelo Gallardo aseguró este domingo que el equipo de River “siempre” tiene “carácter” a la vez que consideró en la victoria frente a Boca por 2 a 0 el elenco de Núñez fue “estratégicamente bueno”.

“Fue un partido para disfrutar y jugarlo. Venimos bien, haciendo un buen trabajo y salió tal cual lo pensamos. Algunas cosas salieron y otras no”, señaló el técnico de River tras el triunfo en La Bombonera.

En diálogo con TNT Sports, Gallardo reveló además: “Fuimos estratégicamente buenos y llevamos un plan de trabajo que se dio y los jugadores lo entendieron perfectamente. Vinimos con confianza a jugar este partido”.

Además Gallardo elogió a sus jugadores al manifestar acerca de su elenco: “Siempre tenemos carácter y este equipo siempre está presente”.

“Hicimos un gran planteo en el primer tiempo, hicimos el gol, después hubo una descoordinación, pero la corregimos en la segunda parte. A partir del correr de los minutos fuimos acomodando las cosas hasta que llegó el segundo gol, que fue un golazo”, comentó.

Más tarde Gallardo reveló: “La cabeza no decae y eso es bueno. Siempre es un aliciente ganar en la cancha de Boca y estoy contento”.

“El segundo gol a ellos los deja un poco atareados porque podían haberse acercado al empate, pero no tuvieron continuidad y el gol de Nacho (Ignacio Scocco) los terminó de derribar mentalmente”, aseveró.

Asimismo el entrenador de River dijo: “No pasamos sobresaltos salvo en el final, pero el arquero (Franco Armani) siempre responde. Estoy muy feliz por los jugadores y por la gente de River”.

“Yo remarco el trabajo de todo el equipo. Hay niveles que están siendo altos, pero una individualidad no nos va a llevar a ganar nada, tenemos que ser siempre un equipo”, expresó Gallardo en diálogo con la prensa.