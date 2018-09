Riggio: “Esto reivindica la intención que teníamos”

¡En buena hora! Los tres puntos se hicieron esperar, pero finalmente Gimnasia y Tiro pudo celebrar cuando más los necesitaba. El albo, en su mejor versión y con bases sólidas, se quedó con su primera victoria frente a Sarmiento de Resistencia (1 a 0).

El equipo de Víctor Riggio revivió en el Gigante del Norte, jugó su mejor partido en el torneo y no dejó dudas de que mereció quedarse con un triunfo fundamental.

Satisfecho por el buen desempeño de sus muchachos, el Tano Riggio, valoró: “Se marcó de pelota parada pero tuvimos tres o cuatro situaciones muy claras”, dijo el entrenador en referencias a las claras chances de gol que desperdició el equipo en la primera mitad.

El calor tuvo incidencia en el desarrollo del encuentro porque ambos equipos no pudieron mantener la intensidad. “Habría salido un partido de más alto nivel si la temperatura ayudaba, pero el partido se planchó”, expuso el DT millonario.

Riggio no dudó en destacar el crecimiento paulatino de las jóvenes promesas del albo: “Estoy contento, había doce chicos en el plantel de 18, menores de 21 años, eso te da alegría porque se trabajó pensando que estas cosas podían pasar y pasaron”, afirmó el Tano y agregó: “Esto reivindica la intención que teníamos con la comisión directiva, poder trabajar de esta manera y el triunfo te empuja para que lo sigas haciendo”, expresó Riggio, feliz por la victoria.