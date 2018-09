Tevez: "Boca no te deja que te relajes ni para bien ni para mal"

Carlos Tevez, el capitán de Boca en la derrota frente a River, envió hoy un mensaje positivista al pedir "pasar de página" rápido, porque la magnitud que acapara el "Xeneize" no deja que se "relajen", ante el cruce de Copa Argentina del próximo jueves y la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

"Hay que pasar de página, porque Boca es grande y eso es lo importante. Hay que levantarse rápido, Boca no te deja que te relajes ni para bien ni para mal. El jueves hay que ponerle el pecho de vuelta", afirmó en declaraciones a la prensa.

Tevez no anduvo con vueltas al justificar la victoria de River, quien eligió no quitarle méritos al plantel de Marcelo Gallardo, después de haber tenido un partido desconectado en la ofensiva y sin ser gravitante desde lo individual.

"Nosotros lo perdimos y hay que ser grande de darle el mérito a River cuando gana", aseguró.

Además, el "Apache" aseguró que fue "mano" la jugada en la que remató y la pelota impactó sobre Leonardo Ponzio, pero que el árbitro Mauro Vigliano no lo consideró.

"Yo dentro de la cancha vi mano, pero después es como el fútbol, todo queda a criterio del referí, no hay una regla clara cuando uno hace mano, entonces no se le puede reclamar", sostuvo.