Martearena: “Un partido ideal de Los Pumas sería con una victoria y que juegue Fortuny”

A punto de cumplir el segundo año de su mandato, Carlos “Negro” Martearena está a menos de dos semanas de cumplir uno de los compromisos más importantes de su gestión, o al menos, de los más visibles: la visita de Los Pumas, por la última fecha del Rugby Championship ante Australia, el 6 de octubre.

Sin embargo, pese al buen presente del seleccionado y el paso de dos salteños por el primer equipo no fue el único motivo de su entrevista con El Tribuno, ya que habló de los balances de su gestión, lo que aún le falta por conseguir y su posible reelección a fin de año.

¿Cuál es el balance que hacés si mirás para atrás?

Totalmente positivo, donde se está trabajando con dos oficiales de Desarrollo; el CedAR de Orán, más el de capital. Estamos apuntando al interior.

¿El nivel deportivo fue de la ma no con el crecimiento dirigencial?

Sin dudas. Salta creció mucho de la mano de Tucumán y los equipos del Regional lo demuestran, más la llegada de Diego Fortuny y el regreso de Juan “Chipi” Figallo a Los Pumas, además de los aproximadamente diez jugadores que están en el plan Nacional. También, por supuesto, hay que nombrar el crecimiento en el interior, con 21 clubes en total. Hay una gran respuesta en diferentes puntos de la provincia.

Hablando de Los Pumas, el 6 de octubre regresan a Salta, ¿es un lindo desafío personal?

Es una locura hermosa. Va a venir gente de todo el país, especialmente con el gran torneo que están haciendo Los Pumas. No tengo dudas de que vamos a tener un estadio Martearena repleto, porque la gente ya compra sus entradas en los clubes (donde parte de lo recaudado quedará en cada club), en Musimundo y a través de Ticketeck.

¿Cómo sería el ideal de ese día para vos?

Un partido ideal de Los Pumas en Salta sería con una victoria y que juegue Diego Fortuny. Lamentablemente el “Chipi” está lesionado.

¿Qué no podés incluir en el balance de tu gestión o qué te gustaría mejorar?

Darle un mayor apoyo al Desarrollo, también que Católica consolide su predio y poder hacer algo en la sede de la Unión cerca del Quirquincho (en la zona norte de la capital).

¿Vas a postularte nuevamente?

Si los presidentes me apoyan, ya les expresé que es mi idea. Quiero continuar trabajando como lo hacemos; mucho en lo social como el rugby TAG en los merenderos y en las cárceles.