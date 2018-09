Puede costar más de $1.000 una salida de domingo en familia

Parece no haber escapatoria, no se puede ir a ningún lado ni tener un tiempo de esparcimiento sin tener que invertir una importante suma.

Con la familia la cuestión se complica y se puede decir que para un núcleo de cuatro personas se puede llegar a gastar unos mil pesos en una salida de domingo a cualquier lado.

El monto no sería significativo para una nota periodística si no se tiene en cuenta que el salario promedio en Salta ronda los 12 mil pesos.

Para sacar cálculos para una salida con la parrilla a degustar un humilde asado, para dos mayores y dos niños, en cualquier lugar cercano a la ciudad de Salta, donde no cobren entrada y donde se pueda tirar una digna parrilla el detalle es el siguiente: con las costillas superior a los 200 pesos el kilo, dos kilos de carne superan los 400 pesos tranquilamente. Una gaseosa de primera marca ronda los 80 pesos; solo una. Podemos agregar hielo a 35 pesos, el carbón como barato a 60 pesos, una ensalada que supere otros 60 pesos, unas frutas y el pan seguramente sumen 700 pesos. A eso no se le sumó el transporte o el combustible GNC, gasoil o nafta superan una carga de 300 pesos fáciles. Si alguno de los paseantes es proclive al "trago amargo" el presupuesto no tiene techo.

La cerveza más barata en un quiosco ya cuesta 60 pesos y el vino tiene una lista especial para cada gusto y bolsillo.

Lo mismo para salir al centro a comer, ya sea en familia o para ver algún superclásico en algún comercio que tenga el codificado.

Los menú en la plaza 9 de Julio arrancan desde los 180 pesos, multiplicado por 4 dan 720 pesos sin bebida. Una parrillada para tres personas está en los 510 pesos la más accesible encontrada por la recorrida de El Tribuno. El tema está en la bebida. Una gaseosa de litro cuesta 110 pesos y el vino está por las nubes. Muy pocos venden agua mineral grande por lo que siempre se gasta la otra mitad en bebidas.

Sin embargo hay opciones y promos para las cuales hay que estar atentos. Una docena de cervezas con una cerveza o gaseosa de litro está a 270 pesos, muy cerca del MAAM.

Hay precios muy locos. Por una cerveza chica y tres empanadas, sí, tres empanadas, pueden cobrarte 145 pesos.

La salida a cualquiera de los grandes centros comerciales también es un presupuesto, sobre todo para los más chicos. En los negocios de hamburguesas los combos mínimos cuestan 140 pesos, una que incluya juguetes cuesta 160 pesos.

No se puede ir y no entrar al cine. Una entrada a una sala 2D cuesta 210 pesos y a la 3D 220 pesos. Un balde de pochoclo sale 135 pesos. Todos esos cálculos deberá realizar sin ir a los juegos electrónicos o cualquier otro "gustito" que se quiera dar.

Otras opciones

En restaurantes de la zona de Tres Cerritos los platos arrancan desde los 200 pesos. Para una extravagancia charrúa de un chivito completo vale 230 pesos por lo que la ronda para 4 superan los 900 pesos sin bebida. Si uno tiene un hijo o una hija preadolescente que decide ir a pasar un domingo junto a sus compañeros del secundario tiene que ya pensar en un mínimo de 500 pesos para darle para que gaste en comida, una entrada al cine y algo para después como un helado o bebida.