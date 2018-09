Juventud Antoniana, con serios desaciertos

Los desaciertos defensivos que mostró Juventud le costó venir de Corrientes con las manos vacías. Es que el santo desde el inicio mismo del partido con Boca Unidos exhibió una deficiencia en el juego, mucha confusión en la última línea, que Nicolás Ledesma aprovechó para poner en ventaja a su equipo en el primer avance que gesto hasta la valla defendida por Juan Cruz Mulieri.

El planteo por parte del once antoniano, con Federico Pérez en la posición de volante defensivo por derecha, fracasó porque invitó al rival a ejercer mayor control de la pelota, sacando también ventaja para transitar con mucha libertad desde tres cuarto de cancha hacia adelante. En otra jugada de peligro frente Mulieri, el atacante Ledesma amplió las diferencias para el dueño de casa.

A Juventud le faltó profundidad y ese cambio de ritmo para avanzar hasta terreno contrario por lo que Boca Unidos comenzó a regular las fuerzas.

Con el ingreso de Juan Molina, el santo trató de ordenar su trabajo y lo fue consiguiendo porque los correntinos no consiguieron mantener el dominio territorial de la primera parte. Se encontraron más Gustavo Ledesma y el mismo Molina para tomar contacto con sus compañeros de avanzada y el arquero Alejandro Medina se vio en la obligación de entregar seguridad. Cerca del final, el ingresado Jesús Guaymás se perdió el descuento y en otro tiro de esquina ejecutado por el Beto Acosta, pasó por todo el frente del arco sin que nadie lo pueda tocar. Pero solo fueron aproximaciones del santo y que no alcanzaron para cambiar el rumbo.

Los equipos

B. Unidos (2): A. Medina; R. Ricardone, O. Carniello, L. Baroni; F. Godoy, M. Ojeda, M, Fabro, G. Mbomba y N. Ledesma; C. Nuñez y F. Maciel. DT: C. Mayor

Juventud (0): J. Mulieri; M. Gogna, L. Gogna, J. P. Cárdenas y E. Buruchaga; F. Pérez, J. Montero, G. Mendoza y C. Acosta; G. báñez y C. García. DT: G. Módica

Goles PT: 20“ N. Ledesma (BU), 34’ N. Ledesma (BU).

Cambios ST: inicio, J. Molina por F. Pérez (JA), 22’ L. Zárate por C. García (JA) y J. Cáceres por C. Núñez (BU), 26’ A. Morales por O. Carniello (BU), 32’ J. Guaymás por G. Ibáñez (JA), 37’ A. Schweizer por N. Ledesma (BU)

Jornada: 4ª fecha

Estadio: Boca Unidos

Arbitro: Adrián Frank



El viernes, con Chaco For Ever

Sin tiempo de espera ni de lamentos, Juventud Antoniana se presentará en la próxima fecha del torneo Federal A, como local, para asumir el compromiso contra Chaco For Ever. Este partido sería programado para el próximo viernes, a las 22, en el estadio Padre Martearena, dado que luego esta cancha tiene que se preparada para la disputa de un partido internacional de rugby entre los Pumas y Australia, programado para el 6 de octubre venidero

Ganó Zapla

Con una anotación de Leonardo Silveira, el salteño que llegó como refuerzo para sumarse a Altos Hornos Zapla, el equipo jujeño consiguió su primera victoria en el torneo Federal A y de visitante, frente a San Martín de Formosa por 1 a 0.

Silveira se hizo presente en el marcador a favor del merengue a los 34 minutos del segundo tiempo y que a la postre significo el triunfo final y muy festejado por la formación que conduce Cristian Corrales.

Zapla ahora con esta victoria se prendió en la pelea para entreverarse entre los cuatro primeros, en una zona muy pareja y donde todos los participantes mostraron sus apetencias de pelear la clasificación a la siguiente instancia del torneo.

Mientras, en otro partido que se jugó ayer, Chaco For Ever dio cuenta de San Jorge de Tucumán por 1 a 0, con una conquista de Marcos Prieto de tiro penal a los 25 minutos del segundo tiempo.

Chaco For Ever, próximo rival de Juventud, ganó su primer partido