“Los protagonistas llegamos a situaciones límites, que producen un alto impacto en el espectador”

Cuando suena el apellido Teruel rápidamente se encienden las luces de un escenario. Mario y Kike marcaron el legado familar con el inigualable Los Nocheros. Álvaro se sumó luego al prestigioso conjunto salteño. Jimena fue integrante Las Cinco Voces y hoy afronta la propuesta Son Ellas. El Magu despunta el vicio en la banda Abuelo Mono.

Ahora la historia se vincula a Julieta Teruel, hija de Kike, quien acabó de debutar en el teatro independiente en Buenos Aires con la obra “Las cosas que no se tocan”, si bien ya cuenta con un amplio recorrido en el mundo del espectáculo.

En Salta natal se inició como bailarina, actriz de teatro y televisión. Participó como actriz protagonista del filme La casa de los opas, de Mariano Rosa, La serie resultó ganadora de los concursos de la Televisión Digital Abierta y recibió el premio al mejor guión en la muestra de cine fantástico Terror Filme Festival”, que se realiza en Pensilvania, Estados Unidos.

¿Te iniciaste muy pequeña en el mundo del espectáculo?

Mi formación se inició a los 8 años, en la escuela de comedia musical de Valeria Lynch, a partir de ahí continué entrenamiento actoral con Elena Tritek, Lito Cruz, Patricia Palmer, Nayla Pose y Gabriel Rosas; con quienes prosigue en la actualidad. Entrené movimiento y danza-teatro con Marcelo Savignone, Jesús Guiraldi, Gabriela Gómez y Diego Mauriño, incursioné en danza contemporánea de la mano de Gabriel Contreras y Luz Comissoli. Como actriz participé de musicales como “Lucía, la maga”, “Caperucita y el Lobo Feroz”, en la provincia de Salta. Como actriz y bailarina participé en “Sexy Sexy Desire”, en su temporada en Salta; y “Sexy Karezza”, durante una temporada de verano en Carlos Paz. Como performer aéreo estuve en “Zafiro, Los Nocheros”, en el Teatro Ópera.

¿Ahora afrontás tu primer tra bajo como actriz en la capital porteña?

Sí, estoy junto a mi compañero Nicolás Cremonese y la dirección del prestigioso Guillermo Parodi. El estreno se produjo hace unos días en la sala El Brio Teatro, espacio dirigido por Nayla Pose, con quien además entreno actualmente actuación.

La obra recogió muy buena prensa en las primeras presentaciones...

La puesta está cargada de estímulos visuales, auditivos y con diálogos profundamente movilizantes donde los protagonistas llegamos a situaciones límites, que logran producir un alto impacto en el espectador. A los protagonistas de esta historia nos atormenta tener que encajar en una realidad con tabúes determinados, nos apasiona la vida y el amor nos impulsa... hasta que volvemos a encontrarnos después de un largo tiempo, luego de haber desatendido las necesidades de nuestra bestia interior. Esta obra habla del amor, de las libertadas arrebatadas y de lo complejo que a veces se les hace la vida a quienes les cuesta identificarse con el sistema.

¿La danza o la actuación?

Bailar me genera amplia libertad en mi vida, solo lo practico como hobby y como una herramienta para mi formación. En cambio, la actuación me corre por las venas, el teatro es mi canalizador de muchas cosas. Me apasiona hacerme a un lado para tomar al personaje, es increíble descubrir que sucede adentro de otro, aunque sabés que ocurre en tu cuerpo.

Sos una artista que jamás se queda quieta...

La verdad que siempre estoy activa, y me motiva estar envuelta en proyectos. Hace cinco años que estoy radicada en Buenos Aires y no paro ni un instante. Además de actuar también tomo clases de danza aérea y brindo cursos de yoga.

¿Qué te ocasiona ser hija de un nochero?

Siempre la remé sola, jamás me gustó circular por un caminito ya realizado. Lógicamente que el apellido te ayuda.