Poliamor: Ponce de León evalúa iniciar acciones legales contra su amante

Después de una semana en la que la intimidad de su vida en pareja quedara expuesta, Florencia Peña decidió dar algunas explicaciones públicas sobre el tipo de vínculo que la une al salteño Ramiro Ponce de León. Así, instaló en la agenda mediática el concepto del poliamor potenciando la furia de Eliana Mendoza, la salteña que era amante de Ponce de León.

Por eso, la pareja se contactó con su abogado, Bernardo Béccar Varela y le pidió que tomara medidas. "Estamos evaluando algunas cuestiones vinculadas con dichos agraviantes y otras cosas más graves que se analizan para definir qué pasos seguiremos", dijo en Nosotros a la Mañana el letrado. Fue entonces que se le preguntó por una supuesta extorsión de parte de Eliana a la pareja y no desmintió nada: "Es justamente lo que estamos evaluando. Hay cosas técnicas que analizar. Yo me dedico a familia por eso estamos trabajando en equipo con un colega penal para establecer qué hacer".

"Acá hay una clara intencionalidad de aparecer y sacar rédito de algún tipo por lo cual no descarto que los audios hayan salido de alguien de su entorno pero son suposiciones. Aún no hay nada para afirmar. Hay mucho que analizar, se ha vulnerado el derecho a la intimidad y por ende, se podría evaluar una medida como el bozal legal", admitió.

El abogado no dio más precisiones al respecto pero sí indicó que esta semana habrá novedades.

Instantes después, Mariana Brey explicó en Los Ángeles de la Mañana la lógica de la demanda que quieren hacer Peña y Ponce de León: “Lo que quieren evitar es que ella termine cerrando con un programa de televisión para sentarse y contar todo”. Acto seguido, Ángel de Brito dejó de lado el potencial y afirmó la existencia de un intento desde el entorno de Eliana Mendoza de canjear silencio por dinero: “Hay una extorsión, le pidieron 60.000 pesos a Florencia Peña o a Ramiro Ponce de León, no voy a dar muchos detalles porque esto está en la Justicia, para que este tema se corte públicamente. Para que no se filtren más audios, videos, fotos, porque hay mucho más material del que hasta ahora mostraron algunos programas. Pero hubo un pedido directo a la pareja de parte de alguien en particular de 60.000 pesos para cortar todo”.

Con humor

Mientras tanto, la actriz Florencia Peña se rió de las repercusiones de su caso y con humor posteó una foto en su Instagram con la leyenda: "El grupo más poliamor del mundo, los amo", junto con la imagen en la que está con su pareja y el padre de su hijo Felipo, con Marley, Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese y Lizy Tagliani.

En la imagen, que consiguió más de veinte mil "Me gusta" en solo ocho horas, se los ve a todos muy divertidos, abrazándose entre sí y a Ramiro en el medio, sonriendo.

Marley también compartió la foto en las redes sociales, pero con el título "felices los seis". Más tarde Flor subió más imágenes del encuentro, que fue por el cumpleaños de la Negra Vernaci.