Robo a plena luz del día a la vuelta del Centro Cívico Municipal

Inseguridad. A plena luz del día y a la vista de todos robaron hoy un automóvil que se encontraba estacionado a la vuelta del Centro Cívico Municipal, sobre calle Lamadrid al 1400.

El dueño del auto, un Seat Córdoba 2001, señaló que según lo que pudo ver le robaron el estéreo luego de que le hicieran estallar el vidrio del acompañante con dos pierdas.

“Hasta el momento es todo lo que puede ver lo que me falta. No puede ser que a la luz del día pasen estas cosas”, dijo.



Y agregó: “Al parecer, no es la primera vez que pasa esto. Algunas personas de la cuadra me dijeron que la semana pasada pasó un hecho de iguales características”.

“En esta zona son muchas las personas que se ven obligadas a dejar sus vehículos a la vuelta de la Municipalidad porque el estacionamiento no da abasto. Y la Comisaría de la Lola Mora está a unas cuadras. Es mucha la inseguridad que se vive”, dijo.

“A esta altura, con lo que me pasó, me siento desprotegido”, agregó.

“Siento que es al vicio que haga la denuncia. Estamos inseguros hagamos o no la denuncia. Si a vos te pasa, la sensación que te queda es: cagate por dejar el auto ahí”, sentenció.