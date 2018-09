Vialidad sigue construyendo en Rosario de la Frontera    

Vialidad no se detiene y continúa construyendo el camino que lo puede llevar al tan ansiado título. Los viales marcaron un precedente histórico el domingo en la Liga de Rosario de la Frontera, porque se despecharon con una terrible goleada frente Chacarita Junior, al imponerse por 12 a 1, en la quinta fecha del torneo Anual de la ciudad termal.

Vialidad no tiene piedad de ningún rival que se le atraviese en su camino, ganó en cuatro oportunidades, solo igualó en una ocasión y ya es todo un mérito mantenerse invicto.

El fin de semana volvió a demostrar todo su poderío frente uno de los equipos más débiles y dejó en claro que es un firme candidato a quedarse con el campeonato de la liga rosarina.

Normal Rosarino es el otro líder en el torneo, no le da tregua a su socio y abrochó una nueva victoria al superar sin discusión a Villa Beba por 6 a 2.

Normal también disfruta de un gran presente, no conoce de derrota y se mantiene firme en lo más alto.

En tanto, Juventud Unida de Trancas (Tucumán), es escolta de los líderes y se quedó masticando bronca porque no pudo doblegar a General Belgrano, con el que igualó 1 a 1.

La “juve” al menos no perdió pero sumó un punto con sabor a poco, ya que agrandó la brecha para alcanzar la punta.

General Güemes tampoco pudo mejorar su condición en las posiciones y debió conformarse con un empate frente a Hispano Argentino por 2 a 2.

Por su parte, Atlético Progreso está mostrando una versión floja en el certamen rosarino, se quedó con las ganas de sumar sus primeros tres puntos al resignar dos puntos con el empate frente a Atlético El Jardín por 2 a 2.

El tirapiedra se ubica en los últimos lugares de las posiciones sin conocer la victoria, igualó en tres oportunidades y cayó en las dos restantes.



Los resultados

Normal R. 6 - V° Beba 2

Belgrano 1 - Juventud 1

El Jardín 2 - Progreso 2

Vialidad 12 - Chacarita 1

Güemes 2 - Hispano 2



la que viene (6° fecha)

Chacarita vs. Belgrano

Progreso vs. Normal R.

Juventud vs. El Jardín

Hispano vs. V° Beba

Güemes vs. Vialidad

Equipos PJ G E P PTS.

Vialidad 5 4 1 0 13

Normal 5 4 1 0 13

Juventud 5 2 2 1 8

Belgrano 5 2 2 1 8

Güemes 5 2 1 2 7

Hispano 5 1 3 1 6

V° Beba 5 2 0 3 6

Progreso 5 0 3 2 3

Chacarita 5 0 2 3 2

El Jardín 5 0 1 4 1