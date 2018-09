Gustavo Módica: “Estar de pie y seguir peleando”

Dos partidos de local y dos de visitante es lo que disputó Juventud Antoniana, desde el inicio del Federal A, que permitieron arribar a las primeras conclusiones de parte del entrenador Gustavo Módica. “La evaluación es buena en el sentido de la sumatoria de puntos. Estamos en un lugar expectante porque todavía no se definieron los pelotones de los equipos que van a clasificar y de aquellos que están para salir del fondo, Es importante seguir creciendo y sumando. Ojalá que el viernes tengamos la oportunidad de sumar de a tres. Esa la idea”, declaró el DT Gustavo Módica a El Tribuno.

El técnico luego apuntó a la derrota con Boca Unidos, en Corrientes: “Ya cuando entrás perdiendo desde el vestuario, se hace difícil remontarlo. Anímicamente no estuvimos fuerte para dar vuelta ese gol porque nos encontramos en desventaja muy rápido, en 30 segundos del juego fue demasiado el golpe. Costó asimilar el golpe. Aparte, uno no está bien con todas las cosas que pasan. Entonces sentís ese golpe y es más fuerte. Pero aun así yo creo que en el primer tiempo no hicimos bien las cosas. Lo dejamos manejar a ellos con mucha tranquilidad. En el segundo tiempo nos acomodamos, mejoramos, manejamos un poco la pelota, pero no tuvimos la profundidad necesaria para llegar a convertir. Sí, erramos un par de situaciones por el descuento o darnos el empate en algún momento”.

Módica se refirió al dibujo defensivo. “Era una línea de fondo con 4 jugadores. Lo que busqué con Buruchaga por el lado izquierdo fue un poco más de marca cerca de Monteros, así podía jugar el Beto Acosta un poco más suelto. No logramos controlar el doble enganche del rival, con los cuales se hizo fuerte en el primer tiempo”, señaló

Las cuestiones internas del club fue otro punto que abordó el DT. “Por supuesto que todo afecta. El grupo es fuerte, le mete ganas, pero en algún momento también te golpea. Que te conviertan ese gol y vos anímicamente no estás en el mejor momento, se siente, pero hay que estar de pie y seguir peleando. Desgraciadamente es la situación que hoy tenemos y que vive el club. Y ojalá que algún día esto puedo llegar a mejorar”, según reclamó.

No quiso entrar en mayores detalles. “En ese tema no me quiero meter porque, desgraciadamente sería enumerar un montón de cosas que suceden y no quiero hablar”

El partido con Chaco For Ever: “Otro rival difícil. Chaco se armó con un presupuesto altísimo para buscar una clasificación primero y el ascenso después. Está abajo nuestro, por ahora, pero yo creo que no es la situación con la que ellos van a venir a buscar el partido. Yo creo que ellos van a tratar de venir a sumar de a tres para mejorar su posición en la tabla. Tenemos que hacer nuestro partido. Por lo que estamos viendo estamos todos parejos, a pesar de los presupuestos y de los nombres, adentro de la cancha las cosas son totalmente distinta”.