Ayer cerraron los negocios y hoy es una incertidumbre

Ayer el centro tuvo un movimiento disminuido, una postal diferente, por la falta de actividad en muchos de los comercios de la ciudad de Salta.

Las escuelas tuvieron su griterío, los bancos sus colas y los bocinazos y los frenos de los colectivos continuaron aturdiendo.

Si bien el Día del Empleado de Comercio se festeja todos los 26 de septiembre, se pasó la jornada de festejos para ayer y se cumplió de manera muy efectiva en la ciudad.

Todos los supermercados y grandes cadenas de mayoristas mantuvieron cerradas sus puertas a los clientes. En la zona sur, solo concesionarias y venta de automotores se mantuvieron en actividad. El mercado Cofruthos movió a toda la zona con su movimiento de lunes normal.

Las tiendas de ropa, muchos locales de comidas para llevar, los de ventas de teléfonos celulares, los pequeños locales que compran oro, los que hacen tatuajes y hasta increíblemente los negocios chinos complementaron el paisaje de puertas cerradas a la gran cantidad de persianas bajas por cierre definitivo que se observan en distintos puntos de la ciudad.

Desde el Sindicato de Comercio estimaron que ayer hubo un acatamiento del 90% al día no laborable.

Crisis del sector

Por la mañana, el saliente presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Rubén Barrios, dialogó con FM Profesional y le confirmó que son ciertas las cifras publicadas por los medios de prensa sobre el cierre de más de 400 negocios, unos 500 trabajadores despedidos y un 14 por ciento de baja en las ventas reales.

El dirigente, que a partir de hoy deja la Cámara, dijo que la situación es "preocupante". Sin embargo, la Cámara de Comercio emitió un comunicado en el que informó que "nuestra institución, en consonancia con las entidades nacionales (CAME y CACS) manifiesta su desacuerdo a la medida de fuerza", haciendo referencia al paro nacional de la CGT convocado para hoy. Muchos medios tomaron sus palabras y aseguraron que los empleados de comercio no adherían a la medida de fuerza.

Sin embargo, desde la delegación local del Sindicato de Empleados de Comercios salieron a aclarar la situación.

"Nosotros nos encuadramos a las decisiones que se tomen en la Federación. Por lo tanto adherimos al legítimo reclamo de los trabajadores por mejores condiciones de trabajo y por el cambio en las decisiones de la política económica que pide todo el arco sindical", dijo el secretario de gremio, César Guerrero.

Y agregó: "Sin embargo, entendemos la situación actual que estamos compartiendo con el empresariado salteño y es por eso que dejamos abiertas las toma de posicionamiento de nuestros afiliados con respecto a la adhesión o no a la medida de fuerza. Sabemos que septiembre tiene muchos días no laborables, que festejamos nuestro día, que cayeron las ventas, que bajó el consumo; pero también sabemos que mañana no habrá transporte público y que el reclamo de las centrales de trabajadores es legítima".

El gremialista se sinceró y aseguró que "no vamos a exigir nada a nadie ni vamos a ir a recorrer los comercios para ver cuáles están abiertos. Lo dejamos a la libertad de cada compañero".

Betzel preside la Cámara de Comercio

Daniel Betzel fue designado anoche como el nuevo presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta.

Betzel reemplazará a Rubén Barrios, quien estaba hasta ahora al frente de la institución.

Le tocará asumir la representación de los comerciantes y pequeños empresarios de la provincia en una etapa crítica.

La situación económica que atraviesa el país ya generó el cierre de más de 400 locales en Salta y la consecuente pérdida de fuentes laborales, en una provincia en la que el comercio es una de las actividades que más puestos de trabajo genera.

La proclamación se realizó durante la asamblea anual ordinaria de la Cámara de Comercio e Industria, ubicada en España 339. En la reunión también se eligieron nuevos consejeros titulares y suplentes.