Escuela Mariquita, cuatro décadas educando en zona sur

Si 20 años no es nada, 40 lo son menos para la escuela Mariquita Sánchez de Thompson, adonde asisten 900 chicos a cursar sus estudios primarios, de 8 a 12 y de 14 a 18. Esta institución lleva cuatro décadas de trabajo con los niños en su formación inicial y primaria. Desde hace algunos años también abre sus puertas los sábados al programa "Escuelas abiertas", que busca darles a los niños y adolescentes un espacio de contención y apoyo. No solo eso sino que también, después de las 19, adolescentes y adultos asisten a este edificio donde funciona el Instituto de Lenguas Extranjeras.

Los 40 años no han pasado en vano en este edificio, donde las paredes de la institución tienen un color mostaza desteñido, con parches de cemento, donde el revoque se cayó y hubo que tapar paredes, colocar ventanas o arreglar filtraciones de agua del techo.

En el patio central funciona también un escenario que se viste de gala, con el despliegue de los estudiantes, en cada acto escolar. Al lado, en un salón al final del predio de la escuela se ubica la biblioteca. Ahí conviven las netbook con los libros de textos, lugar donde llegaron las cajas con los 450 diccionarios que llevó el El Tribuno para aportar al desarrollo de los chicos.

En los mesones de trabajo los chicos llevan adelante su educación, entremezclando los libros de ciencias con las imágenes detalladas de los animales de bosque, con las búsqueda en internet, la carpeta donde transcribir los datos y el pizarrón donde todavía se usa la tiza.

Edith Moya es la vicedirectora del turno tarde y fue la encargada de recibir los diccionarios para primer ciclo de la editorial Larousse. Durante su encuentro con este medio, la vicedirectora contó que la escuela también cuenta con aulas integradoras. La mayoría de los alumnos con discapacidad asiste al turno tarde, lo que obliga a reducir el número de niños por grado y, por ende, la matrícula.

"Con los años y pese a que el edificio es chico, la demanda de los padres para inscribir a sus pequeños en esta escuela aumenta, pero no podemos cubrir la demanda", expresó la docente, al tiempo que precisó que la cantidad límite de alumnos por aula es de 30 y en las salas con niños con discapacidad desciende a 25 o 28.

Con el paso de los años la falta de obras de mantenimiento, y el aumento de actividades que se realizan en el edificio, las necesidades se hacen cada día más visibles. La vicedirectora Moya destacó que la institución cuenta con 900 chicos y solo 12 baños para las nenas y ocho para los varones. Además de la falta de baños, los estudiantes tampoco cuentan con un espacio cubierto para la realización de las actividades deportivas.

El 28 de septiembre del año pasado se inauguró el playón deportivo en el predio de la escuela. Pero el playón no tiene techo, por lo que los días de calor o lluvias los chicos no cuentan con un espacio confortable donde trabajar.

La Unidad de Coordinación de Proyectos Especiales, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, fue la encargada de la construcción del playón deportivo para la escuela 4037, en el que se invirtió un millón de pesos.

La obra cuenta con una cancha de hormigón armado de 608 metros cuadrados con demarcación para cancha de básquet, vóley y fútbol de salón, con todos los soportes metálicos de cada disciplina deportiva.

Al momento de la inauguración se adelantó que contaría con iluminación, banco de hormigón, soportes metálicos para bicicletas y papeleros. Terminaciones que no se hicieron hasta ahora.

En marzo pasado la escuela tuvo problemas en las estructuras de cinco aulas. Estos espacios fueron construidos hace 30 años por gestión de la Cooperadora escolar. De acuerdo a las diferentes inspecciones, el techo no habría tenido la caída apropiada, por lo que se deterioró por la humedad. En aquel momento los afectados fueron los chicos de 1º y 2º grado.

Hoy, a 12 semanas de cerrar el ciclo lectivo, la imagen de la escuela no cambió mucho, pero el entusiasmo de los chicos por jugar en el patio, hojear los libros nuevos, curiosear en la netbook o jugar un partido en el playón, pese al calor, mantienen vivas las ganas de enseñar, de quienes recibieron con una sonrisa cada una de las cajas con diccionarios que se acercaron hasta la biblioteca.

Hace poco más de un mes El Tribuno donó libros y compartió también un día en la escuela Trevisan, un establecimiento ubicado en La Isla, donde todo quedó chico, menos la voluntad. Allí estudian más de 300 alumnos, por lo que les urge otro edificio.