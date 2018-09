Nadie controla a los que cobran a motos por estacionamiento

En el Municipio de Orán no existe un registro de las personas habilitadas para cobrar por el estacionamiento en la vía pública, pero trabajan en la mayoría de las calles céntricas no permiten el estacionamiento si el conductor no abona por el espacio. Desde la Secretaría de Tránsito anunciaron que comenzarán a controlar, la habilitación de las personas que prestan este servicio.

La gerente de tránsito municipal, licenciada Yesica Caballero, en diálogo con Radio A expresó su parecer ante la problemática que se vive diariamente en las calles de la ciudad, donde pulularon cuidadores de motos que exigen cierto pago por el estacionamiento y su cuidado en la vía pública, especialmente fuera de edificios públicos, como el Anses, Banco Nación, Registro Civil, entre otros impidiendo el estacionamiento si el vecino no accede a ese contrato de servicio. Pero ninguno de ellos porta alguna identificación oficial ni hace entrega de recibos.

"Estamos trabajando en eso. Toda persona que quiera cobrar por cuidar motos en las calles debe portar una credencial que los identifique, y deben cumplir con todas las reglas, como por ejemplo no subir motos a las veredas ni obstruir el paso en edificios públicos. Ahora estamos trabajando en la señalización en los lugares que faltan, y una vez concluido eso, se trabajará en la concientización. Las motos tienen su sector designado y los autos otro, ahora vamos a implementar la colocación de unos caños para que el conductor pueda dejar su moto con candado si así lo desea y evitar el pago al cuidador", anticipó Caballero

Sobre la situación particular de los cuidadores de moto que vemos actualmente en el centro de la ciudad, comentó que a quienes solicitaron autorización para hacer ese trabajo "solo se les pidió el DNI y firmaron un compromiso de cuidado para responder como responsables ante la desaparición de alguna moto que tengan a cargo. Desconozco si desde Higiene y salubridad se les exige o cobra algo. Pero me voy a poner en campaña de reunirme con ese sector del municipio para hablar al respecto y comenzar a confeccionar un registro de cuidadores, además de comenzar a cobrarles algo como a cualquier proveedor de servicio. El problema es que nunca hubo control de nada y por eso estamos en este punto hoy", admitió.

Sobre algunos espacios que aún se ven afuera de ciertas casas comerciales en la ciudad, con carteles que indican que el estacionamiento es exclusivo de sus propietarios o empleados, dijo que esas señalizaciones se hicieron en gestiones muy antiguas y que ya no tienen validez. "Solo a los bancos se les respeta el lugar especial designado para ellos por los camiones de caudales que diariamente van allí, y también para la gente con discapacidad que tienen garaje. Toda otra prohibición es inválida", dijo.

"Vamos a trabajar primero en la concientización y prevención para luego aplicar los controles con multas", concluyó.