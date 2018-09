Salta paralizada: la huelga nacional afecta servicios y actividades

El tiempo dirá si el paro general convocado para hoy modificó las políticas del Gobierno nacional. Si sirvió para algo. Lo cierto es que en Salta, como en el resto del país, este martes la huelga convocada por la CGT (Confederación General del Trabajo) paralizará prácticamente todas las actividades laborales.

La adhesión de la UTA, el gremio que nuclea a los choferes de colectivos urbanos, a la medida de fuerza es decisiva para el "éxito" de la protesta, porque la mayoría de los trabajadores utiliza el transporte público para movilizarse. En Salta esto implica que desde la primera hora de hoy las unidades de Saeta no realizan sus recorridos, como así tampoco las líneas intrajurisdiccionales y las que conectan con otras provincias. Los colectivos volverán a circular a partir de mañana.

La alternativa para trasladarse, que podría ser un taxi, no estará disponible. El Sindicato Único de Taxistas de Salta confirmó la participación de los conductores en el paro.

La vía aérea tampoco será una opción. Hoy no hay vuelos nacionales ni internacionales. Se reprogramaron viajes desde mañana.

Residuos y bancos

El gremio de Camioneros es uno de los principales promotores del paro nacional. Por ello, la filial local del sindicato dispuso la suspensión, desde anoche hasta las 21 de hoy, del servicio de recolección de residuos. Tampoco habrá recarga de cajeros automáticos ni reparto de mercadería o distribución postal.

Los empleados bancarios también se sumaron a la protesta, por lo que las entidades volverán a atender desde mañana de manera normal.

Clases

Como en otros paros nacionales, la mayoría de las aulas de las escuelas públicas primarias y secundarias estarán cerradas. En los establecimientos educativos privados hasta anoche se anticipaba una gran adhesión de los docentes agremiados en Sadop. Para reforzar el paro, los transportes escolares no brindarán servicio.

La mayoría de los docentes universitarios también se sumaron al paro.

Estaciones de servicio

Las filas de vehículos que se observaron ayer en las estaciones de servicio de la ciudad capitalina anticipaban lo que hoy está ocurriendo en ese sector, que adhirió al paro a través del gremio de los trabajadores estacioneros.

Los dueños de las estaciones emitieron un comunicado para aclarar que el personal tiene la obligación de mantener guardias mínimas ante casos de emergencias.

Salud

Solo habrá servicio de guardias en los hospitales públicos y centros de salud. Es por la adhesión al paro de la Interhospitalaria de Salud y de ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad). Por ello habrá atención reducida en los hospitales Materno Infantil, Papa Francisco, Señor del Milagro, Oñativia, el San Bernardo y otros del interior. Las guardias de emergencia están garantizadas.

Dependencias públicas

Todas las oficinas públicas (nacionales, provinciales y municipales) tendrán atención restringida al vecino y en algunos casos ni siquiera abrirán, como es el caso de la empresa estatal Aguas del Norte, que solo mantendrá activa la atención a los usuarios a través de la línea telefónica.

La Ciudad Judicial y los despachos de la Justicia Federal también tendrán un servicio reducido por el paro.

El Registro Civil, en tanto, mantendrá guardias para trámites de nacimiento y defunción.

La actividad legislativa también estará afectada. Los diputados pasaron para mañana, desde las 11, la sesión que se realiza habitualmente los martes.

Si bien es una empresa privada, Edesa brinda un servicio público y hoy no atenderá a los usuarios en las oficinas. Solo se reciben de manera telefónica los reclamos técnicos.

Comercio

El Sindicato de Empleados de Comercio de Salta no adhiere al paro orgánicamente y dejó en manos de cada empleado la decisión de ir o no a su trabajo. Los que viven a más de 25 cuadras de sus puestos laborales tienen justificada la inasistencia si no les proveen traslado.

Marchas

Algunas organizaciones sindicales y sociales empezaron a movilizarse en el centro capitalino desde ayer en adhesión a los reclamos en contra la Nación. Hoy también habrá marchas durante la mañana en calles céntricas.