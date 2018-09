Macri: "Espero que termine toda la Argentina enamorada de Christine"

El presidente Mauricio Macri sostuvo que ha "empezado una gran relación" con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, y que espera que ese vínculo "funcione muy bien y que termine con toda la Argentina enamorada" de ella.

"Debo confesar que con Christine (Lagarde) hemos empezado una gran relación, que espero que funcione muy bien y que termine con toda la Argentina enamorada de Christine", resaltó Macri tras la gala.

Fue tras participar junto a la titular del organismo internacional de una cena en la ciudad de Nueva York, en la que el jefe de Estado recibió un premio por parte del think tank Atlantic Council.

El Presidente se encuentra en Estados Unidos para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ante la que ofrecerá un discurso esta tarde.

Durante la cena realizada anoche por Atlantic Council en el centro de eventos Cipriani, el presidente Macri fue nombrado "Ciudadano Global 2018".

"Desde el comienzo de mi Gobierno hemos apostado a una integración estratégica y a mantener relaciones maduras con el mundo", destacó el mandatario argentino al recibir la distinción.

En el evento de premiación, el mandatario estuvo acompañado por su esposa, la primera dama Juliana Awada, pero también compartió la mesa con Lagarde.

"La Argentina decidió cambiar. Cambiamos porque entendimos que no podíamos dejar que el populismo afectara profundamente a nuestra sociedad", señaló el jefe de Estado luego de ser reconocido con el Global Citizen Award.

Atlantic Council entrega esta distinción a aquellos líderes mundiales que con su tarea contribuyen a fortalecer la cooperación internacional y la relación transatlántica.

Macri consideró además que este galardón es "un reconocimiento al pueblo argentino por el coraje" para evitar que el país se convirtiera "en otra Venezuela".

Estamos llevando adelante nuestra tarea para resolver problemas estructurales de los últimos 15 años, tales como el déficit fiscal, la falta de reglas claras y la falta de independencia del sistema judicial", resaltó.

Además, el Presidente destacó que actualmente existan en el país condiciones favorables para invertir en múltiples sectores, como las energías renovables y no convencionales, la minería, la producción de alimentos y el turismo, se informó oficialmente. .