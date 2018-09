La caída de Jennifer López de la que todos hablan

Jennifer Lopez sufrió una bochornosa caída el fin de semana durante su show “All I Have” en Las Vegas. La diva latina se resbaló arriba del escenario mientras saludaba a algunos de sus fanáticos.

Sin perder ni un paso, JLo se levantó elegantemente y continuó cantando su tema Dance Again.

Un usuario de Twitter compartió el video de la caída y aseguró que la intérprete se manejó como “toda una profesional”.

En el público se encontraban Jessica Alba, Sofía Vergara, Dua Lipa y Becky G., que a pesar de presenciar la caída quedaron deslumbradas con el show y posaron junto con la artista para una foto. También estaban Selena Gomez y Alex Rodríguez.

“Impresionante show”, escribió Jessica Alba en su cuenta de Instagram.

Por su parte, JLo también publicó la foto del grupo en su cuenta y escribió: “Noche divertida con estas bellezas @jessicaalba, @dualipa, @iambeckyg @sofiavergara y @arod, que también es una belleza”.

La artista también compartió en sus historias de Instagram el tierno mensaje de texto que le envió Selena Gomez después del show: “¡Quería decirte cuánto me inspiraste esta noche! ¡Jamás me había sentido tan libre en mi vida! ¡Gracias! ¡Quiero decirte que Dios piensa que eres increíble! Me habló a través de tu espectáculo esta noche. ¡Me hizo sentir como una mujer! ¡Te amo tanto!”.

Lopez se encuentra en la recta final de su residencia en el hotel Planet Hollywood de Las Vegas.

Mirá el video: