Los verdaderos motivos de la renuncia de Luis Caputo al Banco Central

El presidente del Banco Central, Luis Caputo, le presentó este martes la renuncia al presidente Mauricio Macri. Si bien alegó que su salida de la entidad monetaria se debe a "motivos personales" la misma se da en medio de los crecientes cortocircuitos entre él y el ministro de Economía, Nicolás Dujovne.

Según los trascendidos, Dujovne estaba molesto desde hacía semanas porque gran parte del círculo rojo y de la cúpula del poder gubernamental, incluyendo al Presidente, tomara a Caputo como una suerte de Messi de las finanzas, gracias al cual la crisis no es peor. “Estoy hinchado las bolas de que todas las buenas se las adjudiquen a él y yo ligue los cachetazos, incluso los que son su culpa”, le oyeron decir en los últimos días en su círculo más cercano. Las tensiones entre ambos funcionarios escalaron a la par que el valor del dólar en los últimos meses. Esto se puedo dejar entrever de forma pública a principios de septiembre, cuando el presidente del Banco Central no viajó a Washington con la comitiva oficial que tenía como objetivo reunirse con directivos del Fondo Monetario Internacional para pedirle al organismo que acelere el desembolso de fondos del acuerdo. Caputo se quedó en Buenos Aires bajo el argumento que debía monitorear el mercado cambiario después de la fuerte inestabilidad cuando el dólar llegó a rozar los 42 pesos. Ante su ausencia, voceros indicaron que viajaron a los Estados Unidos en representación de la autoridad monetaria su vicepresidente Gustavo Cañonero y uno de sus directores, Pablo Quirno. No obstante, desde algunos sectores señalaron que ese era el principio del fin en la relación entre ambos funcionarios.

Calificados voceros aseguran que Dujovne le pasó viejas facturas a “Toto” por “exagerar recaudos”, como fueron el bono a cien años, la colocación adelantada de títulos por US$ 9 mil millones y el apuro del acuerdo con el FMI ante las primeras turbulencias. También le adjudicó a Caputo ser errático con el dólar y las tasas imposibles al 60% (con su impacto letal en la inflación y en la actividad económica, respectivamente). Aunque el más duro de los reproches es haber sido el artífice de que Macri saliera el miércoles 29 a anunciar un adelanto de más desembolsos del Fondo sin tenerlo cerrado, discurso que aceleró aún más la corrida cambiaria. Todas estas tensiones derivaron en que finalmente Caputo, en pleno cuarto paro nacional contra la gestión de Cambiemos, presentara su renuncia a Macri, quien se encuentra en Estados Unidos en plena negociación con el FMI.

(Fuente www.perfil.com).