Dirigentes políticos y gremiales denunciaron que recibieron amenazas de muerte

Desde ayer, dirigentes políticos vinculados a la izquierda, así como dirigentes gremiales denunciaron que recibieron amenazas de muerte a través de mensajes intimidatorios en sus teléfonos celulares. El primero en hacer pública la denuncia fue el diputado nacional del FIT -PTS (Frente de Izquierda y los Trabajadores), Nicolás del Caño, quien recibió fotos de Jorge Rafael Videla desde distintos números y en simultáneo con leyendas agresivas.

Una de las imágenes enviadas a Del Caño

Y esta mañana, en el medio del paro general, las amenazas alcanzaron a la abogada y diputada Myriam Bregman, también integrante del FIT y referente del PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas). Bregman integró la querella que llevó a juicio al genocida Miguel Etchecolatz.

Bregman muestra una de las imágenes que recibió esta mañana durante el paro nacional

Horas más tarde se conoció que la abogada y referente de Correpi (la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional). María del Carmen Verdú. también fue amenazada. Lo denunció a través de Twitter:

Parece que el gobierno decidió pagar horas extras a sus trolls.

Miren el MP que me acaba de llegar, lamentando que Videla no me diera "más cariño".

(Interesante lo de la lavandina, pero me hubiera quedado sin apodo)

Sigan participando, fachos, que acá no se rinde nadie. pic.twitter.com/ij1imUWixJ