Jara desgarrado y Gago otra vez fuera

Guillermo Barros Schelotto, técnico de Boca, sumó hoy un nuevo dolor de cabeza al confirmarse el desgarro del lateral derecho Leonardo Jara, quien no podrá estar presente en la revancha de la Copa Libertadores frente a Cruzeiro, en Brasil, al tiempo que volvió a dejar fuera de los concentrados a Fernando Gago.

Jara, que durante el Superclásico había tenido una molestia que lo obligó a abandonar el campo de juego, no pudo completar el trabajo diagramado para este martes, en el regreso a los entrenamientos.

En el complejo Pedro Pompilio, bajo las órdenes del preparador físico Javier Valdecantos, Jara frenó su participación, se hizo estudios y el parte oficial arrojó un desgarro grado 2 en el aductor de la pierna derecha.

Obviamente, Jara no estará disponible para el duelo de este jueves en Córdoba a las 21.10 frente a Gimnasia de La Plata por los octavos de final de la Copa Argentina.

Además se perderá la revancha de la Libertadores ante Cruzeiro y recién volvería a la Superliga luego del parate por la doble fecha FIFA.

La otra novedad de la mañana fue la ausencia, nuevamente, de Fernando Gago entre los concentrados para el choque definitorio ante el Lobo.

Luego del episodio ocurrido en la concentración frente a River -la abandonó el sábado a la mañana cuando supo que no iba a estar siquiera en el banco de suplentes-, Gago se quedará otra vez afuera.

En tanto, Lucas Olaza todavía no se recuperó de la molestia física y, por eso Emmanuel Más seguirá en el lateral izquierdo.

De esta manera, el once que se perfila para enfrentar al Lobo es: Agustín Rossi; Buffarini, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Más; Pablo Pérez, Wilmar Barrios; Cristian Pavón, Mauro Zárate, Edwin Cardona; Darío Benedetto.