Carlos Alurralde: “En estos momentos no hay ni una moneda”

Apenas transcurrieron cuatro fechas desde el inicio del torneo Federal A, y los problemas económicos en Juventud Antoniana estallaron, a tal punto que hay dos jugadores, el defensor Jorge Buruchaga y el delantero Cristian García, enviaron sendas intimaciones al club para la cancelación de los haberes de agosto, en su totalidad. Tanto Buruchaga como el “Ruso” García (delantero mendocino que llegó a Banfield allá por el 2006, recomendado por el ex Gimnasia y Tiro, Jorge Cervera) arribaron como refuerzos y de la mano del representante Luis Andreuchi.

La situación desencadenada ante este pedido por parte de los dos jugadores que integran el plantel que conduce el DT Gustavo Módica dio lugar a una consulta con Carlos Alurralde, el vicepresidente segundo de la institución, a cargo de la presidencia en reemplazo de Daniel Domínguez, quien ocupó ese cargo luego de la renuncia de Pepe Muratore y ahora solicitó licencia.

Alurralde le dijo a El Tribuno: “Yo estoy en el club. No llegó nada y no creo que llegue tampoco. Nosotros con el plantel vamos tomar un compromiso para después del viernes. Todo el mundo está hablando de una carta documento, pero hasta el momento no tenemos nada”.

El directivo santo confirmó que el representante de Eduardo Buruchaga y Cristian García es Luis Andreuchi, quien ejercería esa presión para solicitar el cobro. “Ese es el tema, pero estamos tratando de que no pase eso”, expresó, para luego agregar con respeto al dinero: “No. Vamos a tomar un compromiso para después del partido con Chaco. En estos momentos no hay una moneda”.

Al hacerle notar que la situación se agudiza por este pedido y ante la cercanía del partido con Chaco For Ever (el viernes las 22 en el Martearena), Alurralde comentó lo siguiente: “Nosotros vamos a hablar con ellos y les vamos a plantear la situación. Después ellos decidirán”.

No dio detalles sobre el dinero que se anticipó a los jugadores, pero “es un monto importante”, manifestó Alurralde. “No es tan poco como ellos dicen. Es bastante el dinero que se entregó luego de haber jugado con Zapla y Gimnasia y Tiro.

En referencia a los vínculos entre los jugadores con el club, Alurralde expresó: “Cada jugador tiene su contrato por el monto que arregló. Hay que ver lo que corresponde pagar en término. Entendemos que hay pagar todos los 20 de cada mes”.

Se le consultó sobre una comparación del presupuesto mensual con respecto al torneo pasado, que alcanzó a la suma de 885.000 por mes. “De acuerdo a la inflación, por ahí andamos, si no sería menos”.

Por su parte, en el programa radial Alta Competencia que se emite por Radio Salta, Buruchaga declaró: “No puedo hablar de intimaciones. Eso lo maneja la empresa que nos representa. Pero desde el primer momento hubo falencias. El grupo supo aislarse, tratar de ser lo más profesional que pudo. Con el paso del tiempo se va haciendo pesado. Uno sufre las necesidades y también la familia”.

De parte del plantel santo se su supo que hoy los jugadores esperan una respuesta y luego se verá, dado que tienen este compromiso con los chaqueños.