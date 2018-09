VIDEO: Brutalidad extrema, ataron a un perro a las vías y el tren lo pisó

La tranquila ciudad de Monte Cristo, ubicada a pocos kilómetros de Córdoba capital, se encuentra conmocionada por el estremecedor video difundido a través de las redes sociales en las últimas horas. En las imágenes se ve el cadáver de un perro destrozado sobre las vías del tren y con una de sus patas atada con alambre de púa para no poder escapar de una muerte segura.

Las cruentas imágenes fueron difundidas por “Uniendo Huellas”, una agrupación local cuyo objetivo es cuidar y dar en adopción a perros de la calle y depende de la Municipalidad de dicha localidad.

“Antes que nada, el video contiene imágenes fuertes, Que pueden herir tu sensibilidad !!!”, advierten en la cuenta oficial de Facebook de los voluntarios. “Esto pasó en nuestra ciudad. Algún inadaptado, agarró a este perro y le ato la pata , con alambre, a las vías del tren. No hace falta decir como terminó su vida. Suponemos que fue no hace más de 48 hs. Estamos muy tristes y con muchísima impotencia. No tenemos palabras para describir lo que sentimos. Necesitamos saber, si alguien vio o sabe algo de esto. Necesitamos que el que hizo esta atrocidad pague !!!!. Angelito, perdón por lo que te hicieron. Descansa en paz”, cierra el doloroso comunicado.

El video fue subido a la cuenta de Facebook de Uniendo Huellas (Advertencia, las imágenes son extremadamente gráficas y no aptas para personas sensibles)

Pocas horas después desde la misma organización mostraron fotos de otros animales muertos que aparecieron en el polideportivo del lugar por lo que advierten a los habitantes de Monte Cristo que extremen cuidados con sus mascotas y piden datos para dar cuanto antes con el macabro asesino de perros.