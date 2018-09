"Tenemos que recuperar la racionalidad política"

Juan Carlos Romero sostuvo: "Néstor Kirchner nos llevó suavemente hacia el abismo"; el exgobernador consideró que de no haber ganado Macri "estaríamos como Venezuela", y reprochó al actual presidente "no haber planteado la real situación de entrada para celebrar un acuerdo con cada sector". En la emisión del lunes de Odisea Argentina, entrevistado por el analista político Carlos Pagni, el exgobernador opinó que "suponer que el PJ puede recrear una visión y un proyecto en tres años es exagerado".

La gestión

Con estas definiciones, Romero puso de relieve la necesidad de acordar políticas de Estado, "en un país poco razonable". "Es tan grande el desconcierto que todavía discutimos si el capitalismo es bueno o malo... Perdemos el tiempo, en vez de ver cómo hacemos un capitalismo moderno, controlado y que cumpla sus obligaciones".

Pagni destacó que a los políticos, habitualmente, les cuesta hablar en términos de "técnica y administración".

"La gestión nos obliga a ser serios, a no prometer imposibles. Nosotros conservamos añejas ideas de la economía colonial, donde gobernar se asociaba con "dar y repartir'. No estamos acostumbrados a competir, y el Estado, en lugar de estimular la actividad, ahogó infinidad de posibilidades".

Volver a la racionalidad

Romero añadió: "Puedo decir que no acredito un día de kirchnerista. Desde el comienzo pensaba que Néstor Kirchner nos iba a llevar al abismo suavemente, y así fue. Dejaron un país destruido, moral, económica y socialmente. La economía quedó como después de una guerra. Hoy tenemos que actuar con razonabilidad, con Macri o con quien quiera ser razonable. Debemos procurar recuperar una conducta que nos vuelva creíbles como Nación; una conducta que parte de vivir de acuerdo a nuestras posibilidades".

El acuerdo que no fue

Romero sostuvo que Mauricio Macri debió iniciar su presidencia explicando detalladamente, sector por sector, el escenario heredado, y establecer un acuerdo consensuado para salir adelante. "El Gobierno optó por un derrame de optimismo, no quiso esa concertación con los trabajadores organizados, con los bloques legislativos, con las fuerzas políticas y los sectores de la producción, con una visión federal. Probablemente, lo asimiló a la vieja política. Ese purismo los dejó solos, y ahora ya parece tarde", dijo.

Lo que viene

"No creo que la oposición deje al Gobierno sin presupuesto", afirmó el ex gobernador en el programa emitido por La Nación + en referencia al proyecto donde deberán acordarse los recortes al gasto. Romero ya inició una ronda de consultas con funcionarios locales: "Estamos en el mismo barco. Si se hunden ellos, nos hundimos todos". Romero puntualizó que, históricamente, el 80% del déficit correspondiente a las provincias correspondió a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. "El esfuerzo debe ser compartido y equitativo -dijo- y puntualizó "hay provincias que están mejor que otras, y otras que no controlan a sus legisladores".

Acerca del escenario electoral de 2019, Romero señaló que "hoy está Macri y está Cristina. Y luego hay un sector peronista, no kirchnerista, donde están Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y Sergio Massa, quienes para tener éxito deben recrear un espacio. Pensar que es posible recrear una visión y un programa en tres años me parece exagerado".

Romero consideró que el escenario es tripartito, y que la posibilidad de que vuelva Cristina sería que todos los procesados vuelvan al gobierno y que los que están en el gobierno sean procesados", y recordó que el deber es "construir credibilidad". "No adhiero a ninguna cacería de brujas; hay que respetar y hacer respetar la ley", enfatizó Romero.