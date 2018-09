Acusan a un policía por viralizar imágenes de un femicidio

En la mañana de ayer el fiscal Pablo Paz se reunió con familiares de Jessica Norma González, por un lado, para interiorizarlos de la marcha de la investigación y, por otro, para informarle que un sargento de la Policía de la Provincia había sido el autor de la viralización de imágenes morbosas del asesinato de la mujer, ocurrido en un motel de esta capital.

Aunque el sospechoso del crimen de Jessica Norma González aún no fue imputado, al hallarse convaleciente de las heridas que se autoinfligió horas después de quitarle la vida a Jessica, el caso parece haberse cerrado en la primera hipótesis: el femicidio.

El fiscal de Graves Atentados Contra las Personas 2, Pablo Paz, mantuvo ayer al mediodía una reunión con los familiares de la mujer que fue encontrada sin vida en el interior de un motel la semana pasada.

Según el sitio oficial del Ministerio Público, Pablo Paz les informó sobre el estado de la investigación y sobre las actuaciones iniciadas contra la persona que tomó fotografías en la escena del crimen y las viralizó.

Estas actuaciones comenzaron apenas conocido el caso que conmocionó a la opinión pública, ya que en las primeras horas los portales y sitios web hablaron claramente de un hecho que poco a poco se fue diluyendo dejando paso a otros delitos, aunque el resultado haya sido el mismo.

En ese orden no quedó claro si la viralización de parte de un efectivo de la policía se produjo sin pretender entorpecer la investigación o si el mismo obedeció justamente a reafirmar el hecho delictivo como una desavenencia de pareja, cosa que los familiares niegan rotundamente.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Pablo Paz, mantuvo al mediodía una reunión con familiares de Jessica Norma González para ponerlos al tanto de la investigación que lleva adelante por el homicidio.

Los familiares de la mujer asesinada a cuchillada expresaron su preocupación y su malestar por la difusión masiva que se hizo de fotografías de la escena del crimen, lo cual los afectó seriamente.

El fiscal, por su parte, expresó que este hecho incluso afecta el desarrollo de la investigación, por lo que adelantó que se iniciaron actuaciones administrativas y penales en contra de la persona que tomó las fotografías y las difundió.

Paz explicó que se giraron actuaciones al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Salta para que se tomen las medidas administrativas y disciplinarias que correspondan con el responsable y a la Fiscalía Penal 7, a cargo de Maximiliano Troyano, para que se inicien actuaciones penales en torno al hecho en contra del sargento de la Policía de la Provincia Gustavo Federico Sajama por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El efectivo fue identificado como quien tomó las fotografías y las difundió a través de un grupo web.

Algunas de estas imágenes se replicaron en portales informativos o sitios web viralizándose en apenas unas cuantas horas.

Jessica Norma González

Habría sido atacada antes del ingreso al motel

Aunque al parecer quedaron casi descartadas la intervención de una tercera persona y la hipótesis de un desencuentro amoroso o de pareja, la carátula de la causa ronda, por el momento, solo el femicidio.

En ese orden, consultado el hermano de la víctima, Isaac González, el mismo dijo que las improntas que presentaba el cuerpo de su hermana muestran que ella se defendió de un ataque y que el mismo no se produjo en el motel, sino antes.

El joven dijo además que lo que dijeron incluso oficialmente no es real. Es decir, Jessica no era pareja de Raúl Pérez, su supuesto agresor, y que al motel no llegó por voluntad propia. Además, Isaac dejó entrever que incluso su hermana a ese lugar llegó ya inconsciente o sin vida.

A pocos días del suceso, trascendió que el principal sospechoso y único detenido por el momento se encuentra en franca recuperación, aunque fuera prematuro este pronóstico ya que las lesiones de las que fue curado tienen evoluciones complejas en algunos casos y complicaciones posquirúrgicas en otros. Cuando el sospechoso obtenga el alta médica, será imputado inmediatamente, aunque el tenor de los cargos aún no están definidos.