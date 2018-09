Loteo: vecinos llevan reclamo a la Provincia

La espera por la entrega de los terrenos del loteo municipal de La Viña no da para más. Algunas de las familias decidieron marchar hacia Salta capital, puesto que sus reclamos, con manifestaciones y repudios frente a la Municipalidad de este pueblo, no surtieron efecto en las autoridades. Son 178 beneficiarios con familias que no tienen techo propio. Acusan manipulación política del intendente Mario Aramayo, cuya ausencia se ha hecho notar desde el viernes pasado en la comuna, justo cuando los vecinos intentaban saber cuándo podrán utilizar sus terrenos preadjudicados.

Todo comenzó hace tres años en el pueblo del sur del Valle de Lerma, contiguo a la ruta nacional 68. La falta de construcción de viviendas derivó en la búsqueda de terrenos para los loteos municipales. Se concretó una expropiación de 12 hectáreas en donde se planificó este loteo social, y otras espacios comunitarios.

"El proyecto es muy lindo, pero la realidad es que los terrenos no se entregan y nuestra aflicción pasa porque el dinero se desvaloriza y no vamos a tener para edificar. Ha pasado el tiempo y sólo se han dividido las parcelas en terrenos con división de calles, pero los servicios de agua y luz no aparecen. Y así no podemos ocuparlos", contó Raquel Acosta, una de las vecinas afectadas.

Se movilizaron la semana pasada a un costado de la ruta nacional 68 y fuera de la Municipalidad. También lo hicieron el año pasado. Y en varias oportunidades, sin lograr hasta el momento respuestas con certezas para las familias.

"Decidimos entonces marchar el viernes hacia el Grand Bourg para hablar con las autoridades provinciales. El intendente la semana pasada, en uno de los pocos contactos que tuvimos, nos hizo mención a las dificultades económicas del país, como motivo de esta falta de obra de agua y luz. Pero el pedido de los servicios viene de hace muchos tiempo atrás, cuando se podía, pero no lo hicieron", dijo Acosta, y mencionó su temor porque hasta el momento sólo tienen una simple acta firmada ante una juez de Paz que certifica una tenencia precaria de los terrenos.

El Tribuno pudo saber que profesionales de Aguas del Norte llegarán a la localidad de La Viña para comenzar a diseñar el estudio técnico del posible proyecto que, según las estimaciones actuales, puede superar los 8 millones de pesos, sólo para el servicio de agua.

De ahí, la empresa prestataria estatal, la comuna de La Viña y la Provincia acordarán la realización de la obra. Cada uno pondrá lo suyo y, de acuerdo a los costos y estimaciones, surgirán los plazos de ejecución de obra de esta red. Así el loteo municipal podría entregarse.

Cabe recordar que el presidente del directorio de Aguas del Norte, Lucio Paz Posse, hizo mención al tema días pasados a El Tribuno. "Es usual que los loteos municipales se realicen sin proyectar los servicios esenciales obligatorios. Los terrenos se deben entregar con agua, cloacas y luz", dijo.

Este problema estructural y de falta de planificación urbana en los emprendimientos sociales urbanos de las comunas ha sido la constante en gran parte del Valle de Lerma.