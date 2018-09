Aparecieron nuevos chats del novio de Florencia Peña con su supuesta amante

El escándalo en torno a Florencia Peña (43) y su novio, Ramiro Ponce de León (43), no termina. La actriz intentó desactivarlo luego de que se filtraran audios eróticos que él le envió a su amante: dijo que tenían una relación abierta de ‘poliamor‘ y que, entre ellos, ese tipo de cosas estaban consensuadas.

Pero Eliana Mendoza (27), la salteña que dice haber mantenido una relación paralela durante cinco años con la pareja de la actriz, se enfureció al escuchar los dichos de la ex Casados con hijos: ‘Él me decía que la amante era Florencia Peña, no yo‘.

Tras esa declaración, Bernardo Beccar Varela, abogado de Peña y Ponce de León, sostuvo en Nosotros a la mañana (El Trece, a las 9) que accionarán judicialmente contra Mendoza.

Además, el letrado confirmó un rumor que hablaba de una supuesta extorsión por parte de la salteña: ‘Estamos analizando las comunicaciones y los mensajes que tenemos para hacer la evaluación técnica. Pero sí, hay cosas de dinero‘, sostuvo.

Entonces, furiosa, Mendoza volvió a salir al cruce y filtró conversaciones que mantuvo por WhatsApp con Ponce de León. En ellas se habla de 60 mil pesos, una cifra que había circulado en los últimos días y que, se dijo, sería la suma de dinero que ella le habría exigido a la pareja para guardar silencio.

En la primera captura de pantalla que difundió el manager Jorge Zonzini, quien representa a Eliana, se ve una serie de mensajes que le mandó a Ponce de León el 10 de septiembre.

‘Hola, Rami. Te comento, hoy averigüe y quiero hacerme las lolas. El cirujano me programo para los primeros días de octubre y me las conseguirá en menos costo. ¿Vas a poder? Así te digo cómo hacemos. No quiero esperar más, mi amor, por favor. Las quiero, así no me siento tan mal. Me cobran 60 mil todo. Llamame cuando puedas. Odio los mensajes y que me trates así‘, le dice Mendoza a Ponce de León, quien no le contesta nada.

Los siguientes mensajes sondel 17 de septiembre. En el chat de esa fecha, se lee lo siguiente:

-Eliana Mendoza: Hola. Este viernes venís, ¿verdad?

-Ramiro Ponce de León: Hola, estoy en eso. Quizás jueves mejor.

-Eliana Mendoza: Bueno, mi amor, te voy a esperar. Me abandonaste tanto tiempo.

-Ramiro Ponce de León: (envía un emoticón de un beso)

-Eliana Mendoza: Quiero que me ayudes con lo que te dije. Lo necesito también. No lo olvides, mi amor.

-Ramiro Ponce de León: Tranqui, ya vamos a hablar personalmente, ¿sí? Todo bien.

-Eliana Mendoza: Sí, está bien, mi amor. Me quedo más tranquila. Te mando mis besos. Muchos.

