El Cine Club de los Miércoles proyectará hoy la película saudí Wadjda - La bicicleta verde

El Cine Club de los Miércoles es un proyecto orientado a exhibir obras cinematográficas nacionales e internacionales, destacadas por su calidad artística y temática. Esta noche los asistentes podrán apreciar el filme Wadjda, de la directora saudí Haifaa al-Mansour. Se proyectará en el Salón Bicentenario del Colegio de Médicos de Salta (Marcelo T. de Alvear 1310), a partir de las 21. la entrada es libre y gratuita.

La película ya se había exhibido el 3 de agosto de 2016 en el marco del Ciclo Homenaje a Delia Dagum.

La película se basa en la vida de una sobrina de la directora. Wadjda tiene diez años y vive en una sociedad tan tradicional que ciertas cosas como ir en bicicleta le están totalmente prohibidas. A pesar de todo, es una niña divertida y emprendedora que bordea siempre el límite entre lo autorizado y lo prohibido.

Wadjda desea tener una bicicleta para poder competir con su amigo Abdullah en una carrera, pero su madre no se lo permite porque las bicicletas son un peligro para la dignidad de una chica.

El tráiler de Wadjda

Sobre la directora

Haifaa al-Mansour (1974) es una directora de cine saudí. Con el apoyo de sus padres estudió literatura en la Universidad Americana de El Cairo, y más tarde estudió en una escuela de cine en Sídney, Australia.

Empezó su carrera cinematográfica con tres cortos: Who? (¿Quien?), rodado con sus hermanos, The Bitter Journey y The Only Way Out, este último premiado en Emiratos Árabes Unidos y en Holanda.

Haifaa al-Mansour

Continuó con el documental Women Without Shadows, sobre la invisibilidad de las mujeres en los países del Golfo Pérsico, el cual fue proyectado en 17 festivales internacionales. El documental recibió el Golden Dagger como mejor documental en el festival de cine de Mascate y además obtuvo la mención especial del jurado en el cuarto Festival de Cine Árabe de Róterdam.

Su ópera prima, Wadjda, se estrenó mundialmente en el Festival de Venecia de 2012. Es el primer largometraje rodado íntegramente en Arabia Saudita y dirigido por una mujer.

Los premios

Wadjda obtuvo varios premios:

2013: premio BAFTA: Nominada a Mejor película de habla no inglesa

2013: Independent Spirit Awards: Nominada a Mejor ópera prima

2013: Satellite Awards: Nominada a mejor película extranjera

2013: National Board of Review (NBR): Premio a la libertad de expresión

2013: Asociación de Críticos de Chicago: Nominada a Mejor película extranjera